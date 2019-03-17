17 Mart 2019 Pazar6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:42Güneş 07:07Öğle 13:18İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 103.304 0.85
  • Altın: 228,023 0.08
  • Dolar: 5,4567 -0.21
  • Euro: 6,1802 0.03

İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!

»
İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD), Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdiği belirtildi.
İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!
İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!

Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi DN'nin haberine göre, İsveç Demokratlar Partisi Kramfor Belediye Meclis Üyesi Mark Collin, ilçeye cami ve kültür merkezi yapılmasını için partisi SD adına önerge verdi.

 

Collin, DN'ye yaptığı açıklamada, ilçenin geleceği için Müslümanlara ihtiyaçları olduğunu belirtti. İlçe nüfusunun azaldığına, 30 yıl sonra ilçede hayatın durma noktasına geleceğine işaret eden Collin, ''Cami ve kültür merkezi inşa ederek Müslümanları ve ülkeye yeni gelen sığınmacıları ilçemize çekebiliriz. Bu yüzden böyle bir öneriyi meclise sundum'' ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerce eleştirilmenin, umurunda olmadığını vurgulayan Collin, "İlçenin geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Nisan ayında önerimin Meclisten geçmesini bekliyorum. Aksi takdirde koca ilçe yok olacak'' değerlendirmesini yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD), Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdiği belirtildi.
Yeni Zelanda'dan acı haber! Şehit sayısı arttı!Yeni Zelanda'dan acı haber! Şehit sayısı arttı!Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit sayısı 50'ye yükseldi.
Endonezya'da bir büyük felaket dahaEndonezya'da bir büyük felaket dahaEndonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde, 50 kişinin öldüğü bildirildi.
Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırıLondra'da Müslüman gruba ırkçı saldırıLondra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar araçla kaçarken, cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak kaçışlarına engel olmaya çalıştı.
ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolarABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolarABD, DEAŞ bahanesiyle yerleştiği Suriye’de ‘çekilme’ tiyatrosu eşliğinde terör örgütü PKK/PYD’ye desteği sürdürüyor.
ABD F-35 skandalını konuşuyor!ABD F-35 skandalını konuşuyor!ABD'de Pentagon Teftiş Kurulunun raporu, uçak parçaları için harcandığı ifade edilen 2,1 milyar dolarlık fonun ne zaman ve hangi parçalar nedeniyle harcandığının bilinmediğini ortaya çıkardı.
  • Yeni Zelanda'dan kritik karar!16 Mart 2019 Cumartesi 09:14
  • Trump'tan dikkat çeken Yeni Zelanda açıklaması16 Mart 2019 Cumartesi 06:55
  • Siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu16 Mart 2019 Cumartesi 06:47
  • Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine ara verildi15 Mart 2019 Cuma 15:30
  • Trump'tan Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili ilk açıklama15 Mart 2019 Cuma 15:10
  • Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü15 Mart 2019 Cuma 14:57
  • Boeing yine arıza yaptı!15 Mart 2019 Cuma 14:03
  • Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü15 Mart 2019 Cuma 11:00
  • Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...15 Mart 2019 Cuma 08:54
  • Sürenin dolmasını beklemediler! Ülkeyi terk ettiler!14 Mart 2019 Perşembe 21:19
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri