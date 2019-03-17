Erdoğan'dan CHP'nin kalesinde bomba haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez birlikte İzmir'de ortak miting düzenledi. "En büyük müjdem bu" deyip büyük projeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez birlikte İzmir'de ortak miting düzenledi.

Erdoğan: Defol git.. Bahçeli: Sizi kanınızda boğarız! Rest üstüne rest

"İZMİR'E 67 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

İzmir'e son 17 yılda 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'in neresinde çarpık kentleşme varsa, kurtaracağız. İzmir'e yaraşır millet bahçesi yapmak için çalışmalar başladık. İzmir Körfezi kokmayı sürdürüyor. Bunu ancak biz çözeriz. Şehrin sokakları her yağmurda göle dönüyor. İzmir'de ciddi de çöp sorunu var. İzmir Bayraklı şehir hastanemizi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sunuyoruz.

"BU YIL BİTİRİYORUZ"

En büyük müjdem bu İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3,5 saate indiren otoyol projemizi bu yıl bitiriyoruz. Nasıl? Güzel değil mi? Marifet iltifata tabi ise bunlara gereken dersi sandıkta vermemiz gerekmez mi?