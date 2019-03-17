Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda ortak miting düzenledi. İki liderde, İzmir'deki mahşeri kalabalık önünde flaş mesajlar verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda ortak miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Son bir yılda dördüncü defadır İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyorum. İnşallah zeferi kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurluranızda olduk. Bizimki Cumhur İttifakı'dır. Buraya çok önem verdiğimiz için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyoruz. Bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Türk siyasetinin en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile birlikte tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize bugüne kadar sergiledikleri asil duruş için şükranlarımı sunuyorum.

"KÖRFEZE BAKIN, BU KOKUYU YOK EDEBİLDİLER Mİ?"

İzmir'i hasbi bir muhabbetle seviyoruz. Birileri çıkmış terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar bu şehri yıllarca belli korkular üzerinden istismar ettiler. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. İzmir'in körfezine bakın bu kokuyu yok edebildiler mi?

Bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? İnsanımızın giyimine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız. Herkes istediği gibi giyiniyor. Şu anda inanıyorum ki, bu kardeşlerim en güzel cevabı veriyorlar.

"ADAYLIK İCAZETİNİ KANDİL'DEN ALMIŞTIR"

Bu seçimlerde İzmir'e bir büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdiler, bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor. Yalansa yalan, iftiraysa iftira. Adaylık icazetini Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek gibi derdi yok. CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olması. İzmirlileri umursamıyorlar. Amaçları belediye yönetimini bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı bu gerçeği zaten açıkca itiraf etti.

"DEFOL GİT KÜRDİSTAN'DA YAŞA"

Amaçları belediye yönetimini CHP çatısı altında bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir’deki de "HDP'nin oyları ile seçildiğini bilecek" diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt miletimi istismar eden birisidir. Ey Sezai sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git. Bu adamın alacağı cevap nedir, bunlara CHP'ye ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız.

"KİMİN KİMİ DESTEKLEDİĞİ BELLİ DEĞİL"

31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini biz kazancağız inşallah. Bölücü terör kontenjanından İzmir'de de çok isim var. Geçmişte İzmir'deki her seçimde aday gösteren parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor. Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. İzmir'de ve diğer pek çok yerde kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi? Sizlerden bu maskeli baloyu 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum. Cumhuriyetin sadece adını kullanıp, istikbalimize de istiklalimize de saygısı olmayanlara dersini bu seçimde vereceğinize inanıyorum.

"NİYE HRİSTİYAN TERÖRİST DİYEMİYORLAR?"

Yeni Zelanda'daki teröristin saldırısını tüm dünya liderleri İslam'a ve Müslüman'a saldırı olarak nitelendiriyorlar. Bu bir Hristiyan teröristtir diyemiyorlar. Niye bunu söyleyemiyorsunuz? Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi bunun sorumluluğunu İslam'a yüklemeye kalkıyor. Bay Kemal, İslam dünyasından kaynaklanan bir terör diyor. Bu ifadeyi nasıl kullanırsın? Niye Hristiyan dünyasından demiyorsun.

"AB BU KARARI ALSA HAYIRLI OLUR AMA ALAMAZLAR"

Avrupa Parlementosu tamamı bölücü, ülkemize saldırıyor. Ey Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin müzakerelerini durduralım diyorsun. Hadi aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok. AB böyle bir karar alsa ne kadar hayırlı olur. Biz de bu kararınızı bekliyoruz. Alamazlar. Bu konuda tüm sözler 31 Mart'a saklı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Hiçbir dönemde tehlikeden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti vardır, diğer tarafta zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.

"KİMSE İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK SANMASIN"

İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır.

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISI: HADİ GELİN DE SİZİ KANINIZDA BOĞALIM

Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde "Türk yiyici" ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar biz buradayız. Gelin de görelim. Bekliyoruz sizi. Hadi gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu? Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar.

"ÇÜNKÜ BİZ CUMHUR İTTİFAKIYIZ, BİZ TÜRK MİLLETİYİZ, BİZ TÜRKİYE'YİZ"

Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyerek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi Cumhur İttifakı olarak benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Kökü dışarıda, ucu içeridedir. Bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin yolu tarihten ders çıkarmak, tedbir almaktır. Türk tarihi tekerrür eden bir vakalar zinciridir. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz.