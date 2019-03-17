THY satılıyor mı? Resmi açıklama!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk oldu.

Burada "THY satılacak" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar yanıltılmaya çalışılıyor. Seçim döneminde özellikle bu tür haberler çıkarılıyor. Her seçim döneminde yalan haberler. Ne böyle bir görüşme var. Türkiye THY'den memnun. THY Türkiye'nin gurur markası. Böyle bir satış düşüncesi yok. Son derece yalan bir haber" dedi.

"8 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK"

Aycı, "1150 civarı yeni kaptan alacağız. Kabin ekibi olarak da 2300 kişi işe alacağız. Bu yıl 8 bini aşan istihdam planlıyoruz. 60 bin kişilik ailemiz 68 bin kişiye çıkacak" dedi.