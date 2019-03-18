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İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın

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İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de 3 katlı bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.
İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın
İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın

Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare  alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

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