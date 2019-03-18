Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 3'ü kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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