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Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle!

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Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle!
Fenerbahçe'yi en azından kısa ve orta vadede rahatlatacak tarihi kampanya, nisan ayının ilk haftasında başlayacak.
Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle! Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle! Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü rahatlatacak bağış kampanyasının halka açık ilk tanıtımını Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin 22. yıl balosunda yaptı. Yurtdışındaki derneklerin temsilcilerinin katıldığı gecede konuşan Koç, "Fenerbahçemiz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. Umarım bana verdiğiniz destek nedeniyle sizleri mahcup etmem. Hepimizin hayalindeki Fenerbahçe'nin gerçek potansiyelini harekete geçirip hak ettiği yere hep birlikte getiririz" dedi.

 

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Seçim nedeniyle kampanyanın başlangıcı nisanın ilk haftasına ertelendi. 100 bin liranın üzerinde bağış yapacaklarla bizzat Ali Koç ilgilenecek. Ünlüler de projenin tanıtımına katkı yapacak.

Edinilen bilgiye göre kampanyanın başında Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam olacak. Projeyi 3 ayrı grup yürütecek. 100 bin TL ve üzeri bağışlarla bizzat Başkan Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik ilgilenecek.

 

50-100 bin TL arası bağışların sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, Metin Şen ve Mustafa Tankut Turnaoğlu olacak. SMS ve kredi kartı yoluyla daha az bağışlar toplanacak. İlk hedef 300 milyon TL toplamak olacak. UEFA'nın kabul ettiği kampanya için Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk de ortak canlı yayında bir araya gelerek destek isteyecek.

ALİ KOÇ KÖLN'DE NE DEMİŞTİ?

"Çok büyük sorumlulukla karşı karşıyayız. 3 Haziran'da göreve geldikten sonra elimizden gelen maddi desteği ben ve yönetim kurulu olarak yaptık. Bu, nefes almamızı sağladı. Sürekli 'Mart-nisan ayını görüyoruz, sonrası problemli' demiştim. Göreve geldiğimizde 600 milyon Euro'nun üzerinde borç vardı. Hacizlerle gelirlerimiz temliklenmişti. Sadece bu sene için değil önümüzdeki seneler için de. Bizden önceki 4 ayın maaşlarını, borçlarını ödedik. Ürettiğimiz ekonomi mart ayını getirebildi. FFP sıkıntısı var. Bugün itibariyle 90 milyon Euro eksideyiz. Mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kâr etmemiz lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Ceza ile karşı karşıyayız. Bunu hep beraber aşabiliriz.

Kampanya başarılı olduğu takdirde FFP beklentilerini yerine getirme şansımız var. Bu, Fenerbahçe'nin gelecek yıl çok daha kuvvetli bir takım kurmasını sağlayacak. FFP konusundaki sıkıntıları aşamazsak (Sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz) bir adım daha öteye, transfer yasağına kadar iş gidebilir. Sonuç ne verecek bilmiyorum. Bizim için toplayacağımız miktar kadar katılacak kişi sayısı önemli. Kumbarasından 5 TL verecek çocuktan büyük işadamlarının vereceği çok yüksek miktardaki meblağlara. Katılımcı sayısı çok çok önemli. Hep birlikte bir kez daha omuz omuza vererek tekrar tarihe geçeriz. Dünyada bizim yapmak istediğimizi şu an yapmış hiçbir kulüp yok. İnşallah bu şekilde bir kez daha tarihin altın sayfalarında yerimizi alırız."

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