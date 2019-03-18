18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:17İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:39
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 104.039 0.71
  • Altın: 229,395 0.60
  • Dolar: 5,4615 0.09
  • Euro: 6,1994 0.31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz

Erdoğan, "Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki: Mesajınızı aldık. Kininizin de nefretinizin de canlı olduğunu anladık" dedi.

 

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"1000 yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de 1 asır önce neler yaşandığını bilmeyen, anlamayan, kavramayan hiç kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz. Çanakkale savaşını savaşlardan bir savaş sananın bu topraklarla, bu milletle, bu ülkeyle ilgisi yok demektir. Bursa'da, Edirne'de verilen mücadelenin anlamını bilmeyen İstanbul'un fethinin anlamını anlayamaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen, İstiklal Harbimizin kodlarını da çözemez.

Ömrünün son döneminde 'İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı' diyen dostuna Akif, 'Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye cevap vermiştir. Ancak, şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen 1 asra rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek, burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Aynı şekilde Irak'ta. Kıbrıs'ta haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege'de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bunu sınıyorlar. Sokakları karıştırarak, darbe girişiminde bulanarak, karanlık ittifaklarda bulunarak bizi sınıyorlar. Ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıkta Yeni Zelanda'da oradan verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar.

"DEDELERİNİZ GİBİ TABUTLA GİDERSENİZ"

Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın.

"AYAK BASTIĞINIZ YERE GÖMECEKLER"

Biz Çanakkale'yi barışın, kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım'ın neslinin sembolüdür. Ve Asım'ın nesli de burada. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur açan teröristlere, sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı katillere yaptığımız gibi ayak bastığınız yere gömecekler.

Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine kazanacağız. 

Daha Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersinizCumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersinizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerinde konuştu.
Bursa'da muhteşem Saadet manzarasıBursa'da muhteşem Saadet manzarasıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Tüm halkımıza sesleniyorum; bu seçimde size hizmet edecek kişilerle kendi menfaatini düşünenleri ayırt etmeniz lazım” çağrısında bulundu.
4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olduIrak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 3'ü kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangınİstanbul Hadımköy'de fabrikada yangınİstanbul Arnavutköy Hadımköy'de 3 katlı bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.
Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyorBüyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyorŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
Deccal tüm hızıyla faaliyetDeccal tüm hızıyla faaliyetDeccal tüm hızıyla faaliyet
  • Avrupalının bin yıllık Türk korkusu ve düşmanlığı18 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  • Halil Mert yazdı: Cuma Katliamı’nın Hatırlattıkları ya da Düşmandan Ders Almak18 Mart 2019 Pazartesi 09:36
  • Yeni Zelanda'daki katliamda camideki kahraman18 Mart 2019 Pazartesi 09:06
  • İstanbul'da define faciası!17 Mart 2019 Pazar 21:23
  • İzmir mitingine kaç kişi katıldı?17 Mart 2019 Pazar 21:21
  • TSK duyurdu: 'Havar Bedran' öldürüldü17 Mart 2019 Pazar 21:13
  • Özhaseki, 13 gün kala son anketi açıkladı17 Mart 2019 Pazar 20:12
  • Binali Yıldırım'dan önemli çağrı!17 Mart 2019 Pazar 18:09
  • THY satılıyor mı? Resmi açıklama!17 Mart 2019 Pazar 17:08
  • Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de önemli açıklamalar17 Mart 2019 Pazar 16:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri