18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in son protestolarında çevreye verdiği zarardan sonra Şanzelize Meydanı'ndaki protestoları yasaklamayı düşündüğü duyuruldu.
Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!
Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar! Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar! Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in son protestolarında çevreye verdiği zarardan sonra Şanzelize Meydanı'ndaki protestoları yasaklamayı planladığını söyledi.

Paris'in dünyaca bilinen en önemli caddelerinden biri olan Şanzelize, aylardır devam eden protestoların önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüştü. Hatta hafta sonu o caddede adeta çatışma çıkmış, dükkanlar yağmalanmıştı.

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