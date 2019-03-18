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Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi

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Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.
Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi
Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

SALDIRI TRAMVAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

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HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor.

Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

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HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'de de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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