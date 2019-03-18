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17 Aralık davasında karar çıktı!

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''17 Aralık kumpas'' davasında 15 sanık, ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
17 Aralık davasında karar çıktı!
17 Aralık davasında karar çıktı! 17 Aralık davasında karar çıktı! 17 Aralık davasında karar çıktı!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç’ın aralarında bulunduğu 15 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, eski bakan Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ı dinlediklerini iddiasıyla 6 sanığın da ‘’kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi’’ suçundan dosyalarının ayrılarak, başka bir esas numarası verilerek yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

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