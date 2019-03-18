Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum. Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir" dedi.
18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
- Halk otobüsünde faciadan dönüldü!AK Parti'de 28 yöneticiye ihraç yoluAkar'dan son dakika açıklamasıSaadetlilerden salon tepkisi: AK Parti'ye açık ama?..Bakan Soylu açıkladı: İran ile birlikte başladık!17 Aralık davasında karar çıktı!Varlık fonu satılıyor mu?Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldiCumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersinizÜlkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:40 Güneş 07:05 Öğle 13:17 İkindi 16:39 Akşam 19:20 Yatsı 20:39
- 21°C Adana
- 15°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 1°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 15°C Ankara
- 19°C Antalya
- 8°C Artvin
- 20°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 104.262 0.93
- Altın: 229,110 0.48
- Dolar: 5,4572 0.01
- Euro: 6,1968 0.27
Akar'dan son dakika açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halk otobüsünde faciadan dönüldü!Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı.
AK Parti'de 28 yöneticiye ihraç yoluAK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Kırkağaç ilçe teşkilatında muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Akar'dan son dakika açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için " Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı
Bakan Soylu açıkladı: İran ile birlikte başladık!İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.
17 Aralık davasında karar çıktı!''17 Aralık kumpas'' davasında 15 sanık, ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu
- 800 bin liralık yüzük takan ünlü kim?
- "Tavla geçim kaynağım oldu"
- Kibariye'ye haciz şoku!
- Birlik bozuldu!
- Bu görüntü Ankara'da çekildi!
- "Küçük esnafı batırdı"
- Anneleriyle yemek yedi
- Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek
- Yeni kürkünün fiyatı dudak uçuklattı
- "Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"
- Nusret Hollywood'a transfer oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.