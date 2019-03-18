Hollanda'da peş peşe saldırılar

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

SALDIRI TRAMVAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor.

Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

BİRDEN FAZLA SALDIRI OLDU

Hollanda polisi Utrecht kentinde birden fazla saldırı olduğunu açıkladı. Kırmızı bir araçla kaçan saldırgan aranıyor. Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın gizlendiği sanılan bir binayı kuşattığı ve operasyona hazırlandığı belirtildi.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'de de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.