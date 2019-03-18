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Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli

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Basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vergi konusuna değindi. Güneş, "Kendimi de içine katarak söylüyorum. Futbolcular ve hocalar da vergi ödemeli" dedi.
Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli
Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği ilk basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş sözlerine "Bugün 18 Mart, Çanakkale Şehitleri Anma Günü. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün özgür yaşıyorsak, onların sayesindedir. Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor, ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacak. Tüm TFF başkanlarına ve tüm Milli Takım teknik direktörlerine teşekkür ederim. Eğer Milli Takım ortak değerimizse, gelin birlikte konuşalım, ortak doğruda buluşalım. Birlikte çalışalım, birlikte hareket edelim. Yaptıklarımızın daha iyisini yapalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için buradayım ama herkes biliyor ki şu an geçici süreyle buradayım" diyerek başladı.

BEN DE DAHİL HERKES VERGİ ÖDEMELİ

Yabancı kontenjanıyla ilgili gelen soruya yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Yabancı konusundan daha önemli sorun kulüplerin ekonomik ve idari yapısı. Sayı azalıyor, çoğalıyor sürekli. Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir. Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Kendimi de içine katarak söylüyorum, yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Yabancı da yerli de aynı para birimiyle maaş almalı. Biri döviz biri TL alırsa olmaz. İşin içine para girince güven kaybolur. Yerli-yabancı ayrımı yapılmamalı. Yanlış yollara sapıyoruz" şeklinde konuştu.

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