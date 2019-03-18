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Binali Yıldırım müjdeyi verdi

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Binali Yıldırım müjdeyi verdi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, otogara yapılan giriş-çıkışlarda vatandaşlardan 25 dakika için ücret alınmasına ilişkin şikayetler aldığını belirtti.
Binali Yıldırım müjdeyi verdi Binali Yıldırım müjdeyi verdi Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Yıldırım, Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi  Otogarı Esnafı ile Buluşma" programına katıldı.

 

Burada konuşan Yıldırım, seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana  ulaşım sektörüne hizmet veren esnafla bir araya geldiğini söyledi.

Otobüs esnafının sorunlarını yakından bildiğini dile getiren Yıldırım,  "Hizmet anlayışımda vatandaşa rağmen bir çalışma şekli yoktur. Otobüsçülük zor  bir iştir. İnsanlar, canlarını size emanet ediyor. Sizlerin de bu sorumluluğun  farkında olduğunu biliyorum. 15 yıl içerisinde Türkiye'nin altyapısını ve  yollarını o kadar güzel yaptık ki altyapıda Türkiye 39. sıradan 9. sıraya  yükseldi. 15 yılda 30 sıra yükseldi. Bugün bölünmüş yollar, hayat da kurtarıyor."  diye konuştu.

 

Otobüsçülerin nerede, nasıl çalışacaklarına, otogarın nerede inşa  edileceğine ve kaç tane olacağına tek başına karar vermeyeceğini, bunlara ilişkin  kararların esnafla birlikte alınacağını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Beni buradaki herkes bilir. Kafama göre iş yapmam. Damdan düşeni  ararım. Kafanız rahat olsun. İstanbul daha iyisini hak ediyor. Niye sizin  otogarınızın 2 bin 200 dükkanının 250'si çalışsın diğeri çalışmasın. Milli servet  değil mi? Otobüslerde sorun yok. Ama mekana gelen binlerce insan geldiği tesiste  de gurur duyması lazım. Bunu istemez misiniz? Bunu birlikte yapacağız. Sizin  itibarınızı, imajınızı bozacak hiç bir şeye gönlüm razı olmaz. İstanbul'a 7 büyük  eser kazandırdık. Dünya 10 senedir kriz içinde. Kriz 2008'den beri devam ediyor.  Ama biz, bu krizlere rağmen dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sını yapmayı  başardık."

Sorunları çözecek tecrübe ve iradelerinin olduğunun altını çizen  Yıldırım, "İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen bir şehir arasına sokmaya  ahdettik, karar verdik ve bunu birlikte başaracağız." dedi.

"İstanbul'a bir otobüsçü yakışır mı?" diye soran ve destek isteyen  Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç dert etmeyin. Sizin gönlünüzün razı olmadığı bir işi yapmam.  İstanbul için en iyisi ne ise, siz isteyecek, bizler de yapacağız. Dünya  değişiyor. Buna bağlı olarak talepler ve beklentiler de değişiyor. Bu değişime  gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatamayız. Hepimizin hem işlerimizin güzel  olmasını hem de seyahat edenlerin rahat etmesini istiyoruz. Şimdi sizden bir şey  istiyorum. Vatandaşlar, 'Otogara gidiyoruz. 25 dakika için bizden para alıyorlar'  diyor. Bu parayı kaldıralım mı? Söz veriyor musunuz? Madem, siz söz verdiniz. Siz  isteyin ben yapayım. İşte bu kadar. Buradan ilan ediyorum aramıza kimse giremez.  Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Olay belli. 12 günümüz var. Daha çok çalışacağız. Eşimizi dostumuzu herkesi sandığa götürerek İstanbul'a sahip  çıkacağız.İstanbul önemli. Çünkü, İstanbul bir şehirden ötedir. İstanbul ayakta  dimdik kalacak ki, Türkiye hedeflerine yürüsün."

Avrasya Terminal İşletmeleri Başkanı Ayten Öztürk, günün anısına  Binali Yıldırım'a hediye takdim etti.

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