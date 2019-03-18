18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:17İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:39
    • 21°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 104.638 1.29
  • Altın: 229,297 0.56
  • Dolar: 5,4595 0.05
  • Euro: 6,1943 0.23

Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı

»
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'i, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı.
Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı
Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel şehit oldu.

BABAEVİNE VEDA

Temel'in cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlk olarak Kürtün ilçesindeki babaevine getirilen şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde düzenlenen tören alanına götürüldü.

BİNLERCE KİŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan binlerce kişi, şehit Temel'in ardından gözyaşı döktü.

Vatandaşlar, sloganlar atarak teröre lanet yağdırdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladıGümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladıŞehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'i, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı.
Binali Yıldırım müjdeyi verdiBinali Yıldırım müjdeyi verdiAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, otogara yapılan giriş-çıkışlarda vatandaşlardan 25 dakika için ücret alınmasına ilişkin şikayetler aldığını belirtti.
Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeliŞenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeliBasın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vergi konusuna değindi. Güneş, "Kendimi de içine katarak söylüyorum. Futbolcular ve hocalar da vergi ödemeli" dedi.
Halk otobüsünde faciadan dönüldü!Halk otobüsünde faciadan dönüldü!Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı.
AK Parti'de 28 yöneticiye ihraç yoluAK Parti'de 28 yöneticiye ihraç yoluAK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Kırkağaç ilçe teşkilatında muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Akar'dan son dakika açıklamasıAkar'dan son dakika açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için " Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı
  • Bakan Soylu açıkladı: İran ile birlikte başladık!18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
  • 17 Aralık davasında karar çıktı!18 Mart 2019 Pazartesi 14:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dedeleriniz gibi tabutla gidersiniz18 Mart 2019 Pazartesi 12:51
  • SP liderinden Bursa çağrısı18 Mart 2019 Pazartesi 11:47
  • 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu18 Mart 2019 Pazartesi 11:46
  • İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın18 Mart 2019 Pazartesi 11:44
  • Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
  • Deccal tüm hızıyla faaliyet18 Mart 2019 Pazartesi 09:45
  • Avrupalının bin yıllık Türk korkusu ve düşmanlığı18 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  • Halil Mert yazdı: Cuma Katliamı’nın Hatırlattıkları ya da Düşmandan Ders Almak18 Mart 2019 Pazartesi 09:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri