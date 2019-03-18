Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel şehit oldu.
BABAEVİNE VEDA
Temel'in cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İlk olarak Kürtün ilçesindeki babaevine getirilen şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde düzenlenen tören alanına götürüldü.
BİNLERCE KİŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan binlerce kişi, şehit Temel'in ardından gözyaşı döktü.
Vatandaşlar, sloganlar atarak teröre lanet yağdırdı.