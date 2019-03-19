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Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hollanda'nın Utrecht kentinde provokasyon kokan bir saldırı meydana geldi.
Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

SALDIRI TRAMVAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor. Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'de de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ALMANYA HAREKETE GEÇTİ

Hollanda'da birden fazla gerçekleştirilen saldırılar sonrası Almanya, Hollanda sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

HOLLANDA'DA PROVOKASYON İHTİMALİ: SALDIRIYI YAPAN TÜRKİYE KÖKENLİ

Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökman Tanış'ın arandığını belirtti. Açıklamada, Tanış'ı görenlerin kendisine yaklaşmaması ve polise haber vermesi çağrısında bulunuldu.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası en sert tepkiyi Türkiye ve Türk insanı vermiş, hatta Türk liderler, saldırıda Erdoğan ve ülkemizi hedef alan manifestoya karşı meydan okumuştu. O saldırıdan kısa bir süre sonra Hollanda'da böyle bir saldırı gerçekleşti. Hollanda hükümeti bu saldırıyı saatlerce dünya gündeminde son dakika olarak tuttu ve gelişmeleri yavaş yavaş basına sızdırdı. Ardından bir anda saldırıyı "Türkiye kökenli biri yaptı" diyerek "provokasyon mu var" ihtimalini akıllara getirdi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Hollanda'daki saldırının Yeni Zelanda'da bir Hristiyan teröristin 50 kişiyi katlettiği cami baskını sonrası gerçekleşmiş olması ve Avrupa'da artan İslam karşıtlığı algısını daha da arttırmaya yönelik planlı bir saldırı olduğu şüphesini doğurdu.

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