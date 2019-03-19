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John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirtirken "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.
John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit
John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-35'leri kasımda beklediklerini söylerken teslimatın önündeki engel olarak gösterilen Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan küstah çıkış geldi.

 

Amerikan basınına göre Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline gelen Bolton, ABD-Türkiye ilişkilerine ayakbağı olan pek çok büyük engel bulunduğunu, S-400'ün bunlardan birini oluşturduğunu söyledi.

Pazar günü AM 970 radyo kanalında John Catsimatidis'in programına konuk olan  Bolton, "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

 

"TÜRKİYE ABD'NİN DOSTU MU DÜŞMANI MI?"

Catsimatidis'in "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusu üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkileri olumsuz etkileyen pek çok sorun olduğunu anlattı: "Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele... Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele..."

"TRUMP TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR AMA..."

Bolton, "Bence Başkan Trump Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını ister, ABD'nin Türkiye ile ticaretinin arttığını görmek ister, ama Suriye'de ve bölgenin geri kalanında bazı sorunlarla ilgili bize yadım etmelerine ihtiyacımız var" diye ekledi.

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