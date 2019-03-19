19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:40
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.595 1.25
  • Altın: 229,927 0.32
  • Dolar: 5,4631 0.12
  • Euro: 6,1893 0.15

Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!

»
Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!
Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!
Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir! Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir! Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal Idai hortumu nedeniyle ölenlerin sayısı bine çıkabilir. Şimdiye kadar 84 kişinin cesedini bulduklarını ifade eden Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, bu açıklamayı yaptı.

Bölgedeki yüzlerce ev çöktü. Yollar ve köprüler zarar gördü. Çok sayıda kişi de kayboldu.

Kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişi etkilendi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli  yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesiKuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesiKuveyt Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimini azaltma kararına uyacağını belirtti.
Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!
İngiltere'den korkutan uyarı!İngiltere'den korkutan uyarı!İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söyledi.
Venezuela'dan Rusya hamlesi!Venezuela'dan Rusya hamlesi!Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA’nın Başkanı Manuel Quevedo, Rus petrol şirketi Rosneft’e yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedariğimizi artırmak istiyoruz." dedi.
Hollanda'da peş peşe saldırılarHollanda'da peş peşe saldırılarHollanda polisi Utrecht kentinde birden fazla saldırı olduğunu açıkladı.
Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldiHollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldiHollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.
  • Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  • İran'dan çok konuşulacak ABD hamlesi!18 Mart 2019 Pazartesi 11:44
  • 3 yıl önce İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
  • Müslüman ülkeden dünyayı titreten rest!17 Mart 2019 Pazar 21:22
  • Trump'a tarihi ayar!17 Mart 2019 Pazar 19:11
  • İsveç'ten sürpriz cami hamlesi!17 Mart 2019 Pazar 12:14
  • Yeni Zelanda'dan acı haber! Şehit sayısı arttı!17 Mart 2019 Pazar 12:12
  • Endonezya'da bir büyük felaket daha17 Mart 2019 Pazar 09:14
  • Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırı16 Mart 2019 Cumartesi 12:30
  • ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar16 Mart 2019 Cumartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri