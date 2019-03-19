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Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama!

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Hollanda'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi Gökmen Tanış'ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığı açıklandı.
Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama!
Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama! Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama! Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama!

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hollanda'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

Saldırganın yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış’ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.
 

"YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN"

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda’da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

HOLLANDA'DA POLİSİN OPERASYON YAPTIĞI BÖLGEDEKİ TÜRKLER KONUŞTU

“RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ”

Türkler, “Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir” diye konuştu. Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, “Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz” dedi.

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