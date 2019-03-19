19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ülke Tv- Kanal 7 ortak canlı yayınında, 'Ayasofya'nın açılmasına yönelik tartışmalar' hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması!
Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması! Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması! Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya açılsın" şeklindeki çağrılara, oldukça önemli bir noktaya dikkat çekerek yanıt verdi.

 

"Başka düşüncelerim de var ama bunlar burada konuşulmaz" diyen Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak açılması sonrası, dünyanın her tarafındaki camilerin başına gelebilecekler konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

 

"BU BİR TAHRİKTİR, BU OYUNLARA GELMEYELİM"

Ayasofya açılsın diyorlar. Be kardeşim. Bir şey söylerken duygusallıkla, afedersin bu alçağın, bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok.

Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım.

"BAŞKA DÜŞÜNCELERİM DE VAR AMA BURADA KONUŞULMAZ"

Zaman zaman da aslında bunu söylüyorum. Başka düşüncelerim de var ama bunlar konuşulmaz. Bunlar yapılır.

"BUNU AŞMAK BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL, AŞARIZ AMA GETİRİSİ-GÖTÜRÜSÜ NEDİR?"

Mesela orada bir sergi yapıldı. Orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları aşmak bizim için sorun değil. Aşarız. Ama getirisi götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz.

"ACABA DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEKİ BİNLERCE CAMİNİN BAŞINA NE GELİR, BUNU DÜŞÜNÜYORLAR MI?"

Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım, şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, o camilerin başına ne gelir diye düşünüyor mu? Bir sürü kundaklama hareketleri yapılıyor.

"BEN BU OYUNA GELECEK KADAR İSTİKAMETİMİ KAYBETMEDİM"

Bunları düşünmeden, hesabını yapmadan söylüyorlar. Kusura bakmasınlar, bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Onun için ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.

İslam dünyasının şu anda yükünü çekiyoruz. Nerede ne oluyor, ne olabilir? Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, dikkatli olacağız, bu tezgaha gelmeyeceğiz.

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