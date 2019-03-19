Cami katliamcısı Türkiye'de neler yaptı?

Yeni Zelanda'daki bir camiye yönelik terör saldırısı gerçekleştiren ve burada 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın, Türkiye'deki adımlar mercek altında.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Tarrant, Türkiye'deyken bir Türk hattı almak yerine ünlü bir telefon markasına ait telefonla Yeni Zelanda hattını kullandı. Kayıtları inceleyen güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre Tarrant Türkiye'den herhangi bir isimle irtibat kurmadı. MİT, Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğu dönemlerle çok benzer tarihlerde meydana gelen Yenibosna ve İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarını da yeniden masaya yatırdı. Tarrant'ın neden Bulgaristan'a gittiği ve burada araba kiralayıp kimseyle görüşmeden sadece şehir turu attığı da yanıt bekleyen sorular arasında.

Müslümanlar için kutsal olan Cuma günü Yeni Zelanda'da bir camiyi silahlarla basan ve içeride gördüğü herkese ölüm yağdıran terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye neden geldiği, burada neler yaptığı, kimlerle görüştüğü ve en önemlisi bu görüşmelerini yabancı bir istihbarat örgütünün bilgisi/gözetimi dahilinde yapıp yapmadığı gibi sorular oldukça merak ediliyor.

Saldırının ardından çok titiz bir çalışma yapan Türk istihbaratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 'bilmesi gerekenler' prensibi çerçevesinde konuyla ilgili bilgi notlarını ilgili makamlara sundu.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğu süreler en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.

İstiklal Caddesi ve Yenibosna terör saldırılarının dosyaları yeniden raftan indi

Tarrant'ın Türkiye'de geçirdiği 43 günü en ince ayrıntısına kadar inceleyen, kullandığı hattın hangi baz istasyonlarında sinyal verdiği ve o istasyondaki muhtemel hedef isimleri belirleyen MİT, teröristin ülkemizde bulunduğu dönemlerle eşleşen terör olaylarını da yeniden en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

Hatırlanacağı üzere terörist Tarrant'ın yasal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ilk dönemin 17-20 Mart 2016 olduğu açıklanmıştı.

Bu dönemde İstiklal Caddesi'nde bombalı bir terör saldırı olmuş, 19 Mart 2016'daki saldırıda 3'ü İsrail biri İran vatandaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Gaziantep nüfusuna kayıtlı bir DEAŞ militanın gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Bu saldırıdan çok kısa bir süre önce de, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da 38 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı yapılmıştı.

Tarrant'ın Türkiye'ye resmi yollardan ikinci geliş tarihi ise 13 Eylül-25 Ekim 2016. Bu tarih aralığında Türkiye yine bombalı başka bir saldırıya maruz kalmıştı. 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralanmıştı.



Güvenlik kaynakları, Tarrant'ın bu olaylarla bir bağı olup olmadığı, eğer varsa Türkiye'deki o dönemde gerçekleşen terör saldırılarında hangi dış istihbarat örgütlerinin doğrudan müdahalesi olduğunun da ortaya çıkabileceği görüşünde.

ATİNA-SELANİK-İSTANBUL ÜÇGENİ İNCELENİYOR

2016 yılı Mart ayında İran'dan Türkiye'ye gelen buradan da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Tarrant'ın ardından gerçekleştirdiği Selanik-İstanbul seyahatleri ve hemen ardından Slovenya'ya gitmesi de Türk istihbarat ekiplerince mercek altına alındı.

TÜRK HATTI ALMADI YENİ ZELANDA HATTINI KULLANDI

Türkiye'ye geldiğinde yeni bir hat almak yerine Yeni Zelanda'da kullandığı hattı ünlü bir telefon markasını ait telefonda çalıştıran Tarrant'ın, ülkemizde telefonda herhangi bir irtibat gerçekleştirmediği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, Tarrant'ın telefonunun sinyal verdiği alanlardaki o tarihlere ait tüm güvenlik kamerası, MOBESE ve kapalı devre sistemlerdeki görüntüleri inceleyerek, cep telefonu üzerinden herhangi bir kişiyle iletişim kurmayan Tarrant'ın yüz yüze temas kurup kurmadığını, kurduysa bu isimlerin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor.

BULGARİSTAN'DA KİRALADIĞI ARABAYLA ŞEHİR TURU ATTI

MİT'in üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu da Tarrant'ın kaçak yollarla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığı konusu oldu. Öncelikle Tarrant'ın Bulgaristan'daki temaslarını değerlendiren güvenlik güçleri burada da oldukça ilginç bir detayla karşılaştı.

İstihbarat birimlerinin edindiği bilgiye göre terörist Tarrant Bulgaristan'da bir araç kiraladı ve herhangi bir isimle temas kurmadan şehir turu atarak bu ziyaretini tamamladı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK