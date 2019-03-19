ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan

Terör örgütü PKK, 1 yıl önce TSK ve ÖSO’nun özgürleştirdiği Afrin için ordu hazırlıyor.

Terör örgütü PKK, TSK ve ÖSO birliklerinin geçtiğimiz yıl 18 Mart’ta zaferini ilan ettiği Afrin için özel ordu hazırlıyor. Aynel Arab ilçesinde başlayan eğitim kapsamında 2 bin militan eğitim gördü. Kampta eğitmenler arasında Fransız ve ABD’li uzmanlarda yer alıyor. Tüm giderleri de koalisyon tarafından karşılanan eğitim faaliyetleri kapsamında klasik askeri eğitim yanında dinleme, sızma, kamuflaj, uçaksavar, tanksavar, kontrespiyonaj ve insansız hava araçları konusunda eğitimler veriliyor.

AFRİNLİLER SEÇİLİYOR

Kamp sözde DEAŞ karşıtı koalisyonun üst düzey yöneticileri tarafından da 2 kez ziyaret edildi. Örgütün sözde yöneticilerinden Mustafa Muhammed, bundan sonraki ilk hedeflerinin Afrin olduğunu ve bu kapsamda yeni bir birlik hazırladıklarını açıkladı. PKK’nın Afrin için oluşturulan birliğin sayısını 3 ay içerisinde 15 bine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Eğitim verilenler arasında Afrin kökenlilerin olması için özel önem veriliyor. PKK propagandası ile Tel Rıfat bölgesine göç eden çok sayıda Afrinli aileden yalan propaganda yolu ile çocukları alınarak terör ordusuna dahil edilmeye çalışılıyor.

300 DEAŞ’LI EĞİTİLDİ

PKK’nın Afrin için hazırladığı terör ordusuna DEAŞ militanları da destek verecek. İntihar eylemcileri, mayın ve patlayıcı uzmanlarına ek olarak özel eğitimli DEAŞ’lı sabotaj timi de PKK için farklı kamplarda ve Afrin için eğitim görüyor. Rakka’ya bağlı Tabka ilçesi Mahmutlu mıntıkası ve Münbiç-Set Tişrin’de Afrin için eğitilen DEAŞ’lı sayısının ise 300’ü aştığı bildiriliyor. Afrin bölgesinde var olan hücre yapılanmalarla bombalı eylemlerini sürdüren PKK, yeni dönemde sızma ve cephe savaşlarına girme planı yapıyor. Terör örgütü, Halep üzerinden Bas el Haya, Meryemiyn, Akibe ve Anneb bölgelerine gönderilecek özel eğitimli militanlarla TSK ve ÖSO birliklerine yönelik kapsamlı baskınlar yapmayı hedefliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK