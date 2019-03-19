19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:40
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.595 1.25
  • Altın: 229,927 0.32
  • Dolar: 5,4631 0.12
  • Euro: 6,1893 0.15

ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan

»
Terör örgütü PKK, 1 yıl önce TSK ve ÖSO’nun özgürleştirdiği Afrin için ordu hazırlıyor.
ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan
ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan

Terör örgütü PKK, TSK ve ÖSO birliklerinin geçtiğimiz yıl 18 Mart’ta zaferini ilan ettiği Afrin için özel ordu hazırlıyor. Aynel Arab ilçesinde başlayan eğitim kapsamında 2 bin militan eğitim gördü. Kampta eğitmenler arasında Fransız ve ABD’li uzmanlarda yer alıyor. Tüm giderleri de koalisyon tarafından karşılanan eğitim faaliyetleri kapsamında klasik askeri eğitim yanında dinleme, sızma, kamuflaj, uçaksavar, tanksavar, kontrespiyonaj ve insansız hava araçları konusunda eğitimler veriliyor.

 

AFRİNLİLER SEÇİLİYOR

Kamp sözde DEAŞ karşıtı koalisyonun üst düzey yöneticileri tarafından da 2 kez ziyaret edildi. Örgütün sözde yöneticilerinden Mustafa Muhammed, bundan sonraki ilk hedeflerinin Afrin olduğunu ve bu kapsamda yeni bir birlik hazırladıklarını açıkladı. PKK’nın Afrin için oluşturulan birliğin sayısını 3 ay içerisinde 15 bine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Eğitim verilenler arasında Afrin kökenlilerin olması için özel önem veriliyor. PKK propagandası ile Tel Rıfat bölgesine göç eden çok sayıda Afrinli aileden yalan propaganda yolu ile çocukları alınarak terör ordusuna dahil edilmeye çalışılıyor.

 

300 DEAŞ’LI EĞİTİLDİ

PKK’nın Afrin için hazırladığı terör ordusuna DEAŞ militanları da destek verecek. İntihar eylemcileri, mayın ve patlayıcı uzmanlarına ek olarak özel eğitimli DEAŞ’lı sabotaj timi de PKK için farklı kamplarda ve Afrin için eğitim görüyor. Rakka’ya bağlı Tabka ilçesi Mahmutlu mıntıkası ve Münbiç-Set Tişrin’de Afrin için eğitilen DEAŞ’lı sayısının ise 300’ü aştığı bildiriliyor. Afrin bölgesinde var olan hücre yapılanmalarla bombalı eylemlerini sürdüren PKK, yeni dönemde sızma ve cephe savaşlarına girme planı yapıyor. Terör örgütü, Halep üzerinden Bas el Haya, Meryemiyn, Akibe ve Anneb bölgelerine gönderilecek özel eğitimli militanlarla TSK ve ÖSO birliklerine yönelik kapsamlı baskınlar yapmayı hedefliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da büyük operasyon!İstanbul'da büyük operasyon!İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
Şehit sayısı 200 olabilirdiŞehit sayısı 200 olabilirdiYeni Zelanda’daki haçlı terör saldırısında yaralı halde sedyede şehadet parmağını kaldırdığı fotoğrafla hafızalara kazınan Filistinli Halid el-Cemali ilk kez konuştu.
Meteoroloji'den sevindiren haberMeteoroloji'den sevindiren haberMeteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin genelinde güneş yüzünü gösterecek. Türkiye'nin doğu bölgelerinde bazı illerde ise kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.
KPSS'ye girmeyenler de başvurabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandıKPSS'ye girmeyenler de başvurabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandıJandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.
Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldiAtaşehir Belediyesi'ne haciz geldiAtaşehir Belediyesinin araç kiraladığı firmanın avukatı haciz işlemi için belediye binasına geldi.
Saadetli adayın büyük hayali!Saadetli adayın büyük hayali!Milli Görüş’ün efsane belediye başkanlarından ve Saadet Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Yaşar Buhan açıklamalarda bulundu...
  • En büyük kriz, En büyük işsizlik19 Mart 2019 Salı 07:21
  • ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan19 Mart 2019 Salı 07:19
  • Cami katliamcısı Türkiye'de neler yaptı?19 Mart 2019 Salı 07:16
  • O caninin cezası belli oldu!19 Mart 2019 Salı 07:15
  • Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması!19 Mart 2019 Salı 07:07
  • Putin'den Erdoğan'a davet!19 Mart 2019 Salı 07:06
  • Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama!19 Mart 2019 Salı 07:04
  • John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit18 Mart 2019 Pazartesi 18:41
  • Hollanda'da provokatif saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var18 Mart 2019 Pazartesi 17:39
  • Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri