19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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En büyük kriz, En büyük işsizlik

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En büyük kriz, En büyük işsizlik
Giderek derinleşen ekonomik kriz, işsizlik anlamında “En büyük kriz”e işaret ediyor.
En büyük kriz, En büyük işsizlik En büyük kriz, En büyük işsizlik En büyük kriz, En büyük işsizlik

Ülke tarihinde  yaşadığımız önemli kriz dönemlerindeki  işsizlik oranları:

1994 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %8,5

2001 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %8,4

2009 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %10,3

2018 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %13,5

Giderek derinleşen ekonomik kriz, işsizlik anlamında “En büyük kriz”e işaret ediyor. 1994 krizinde işsizlik oranı % 8,5 olurken, Cumhuriyet tarihinin en ciddi krizlerinden olan 2001’de işsizlik % 8,4 olmuştu. 2008 küresel krizinin ardından 2009’da ekonomi % 9,2 daralırken de işsizlik oranı % 10,03’e çıkmıştı.

Açıklanan 2018 rakamları ise % 13,5 işsizliği ve 4,3 milyon işsizi ortaya koydu. Genç işsizliği de % 24,8’e yükselirken, medyanın büyük bölümünün bilerek “görmediği ve göstermediği” kriz, daha şimdiden işsizlikte “en büyük kriz” oluverdi.

Yine TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlara göre 2018 yılını -3 küçülmeyle kapatmıştık.

28 ocak 2019 tarihinde  DİYARBAKIR’DA çekilmiş 6 AYLIK GEÇİCİ İŞÇİ  BAŞVURU KUYRUĞUNUN FOTOĞRAFI...

GSYH, 2017’de 851 milyar dolar iken, yüzde 8 küçülerek 2018’de 785 milyar dolara indi. Kişi başına düşen milli gelir ise 965 dolar eriyerek, 2017’deki 10 bin 597 dolar seviyesinden, 2018’de 9 bin 632 dolara düştü.

Milli Gazete

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