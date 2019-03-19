En büyük kriz, En büyük işsizlik

Ülke tarihinde yaşadığımız önemli kriz dönemlerindeki işsizlik oranları:

1994 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %8,5

2001 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %8,4

2009 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %10,3

2018 EKONOMIK KRIZINDEKI RESMÎ IŞSIZLIK ORANI: %13,5

Giderek derinleşen ekonomik kriz, işsizlik anlamında “En büyük kriz”e işaret ediyor. 1994 krizinde işsizlik oranı % 8,5 olurken, Cumhuriyet tarihinin en ciddi krizlerinden olan 2001’de işsizlik % 8,4 olmuştu. 2008 küresel krizinin ardından 2009’da ekonomi % 9,2 daralırken de işsizlik oranı % 10,03’e çıkmıştı.

Açıklanan 2018 rakamları ise % 13,5 işsizliği ve 4,3 milyon işsizi ortaya koydu. Genç işsizliği de % 24,8’e yükselirken, medyanın büyük bölümünün bilerek “görmediği ve göstermediği” kriz, daha şimdiden işsizlikte “en büyük kriz” oluverdi.

Yine TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlara göre 2018 yılını -3 küçülmeyle kapatmıştık.

28 ocak 2019 tarihinde DİYARBAKIR’DA çekilmiş 6 AYLIK GEÇİCİ İŞÇİ BAŞVURU KUYRUĞUNUN FOTOĞRAFI...

GSYH, 2017’de 851 milyar dolar iken, yüzde 8 küçülerek 2018’de 785 milyar dolara indi. Kişi başına düşen milli gelir ise 965 dolar eriyerek, 2017’deki 10 bin 597 dolar seviyesinden, 2018’de 9 bin 632 dolara düştü.



Milli Gazete