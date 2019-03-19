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Saadetli adayın büyük hayali!

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Saadetli adayın büyük hayali!
Milli Görüş’ün efsane belediye başkanlarından ve Saadet Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Yaşar Buhan açıklamalarda bulundu...
Saadetli adayın büyük hayali! Saadetli adayın büyük hayali! Saadetli adayın büyük hayali!

31 Mart yerel seçimleri ve projeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Buhan, Bitlis belediye başkanlığı yaptığı iki dönemdeki hizmetlerinin yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizerek, “Projelerimiz halka rağmen dayatma projeler olmayacak. Bütün projeler halkın isteği ve talebi doğrultusunda yapılacak. Halk meclisleri kurularak, yapılacak projeler halk meclislerinde görüşüldükten sonra uygulamaya geçirilecek. Mutlu, huzurlu, yaşanabilir, güler yüzün eksik olmadığı, herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı bir Bitlis hayal ediyorum” dedi.

İki dönem Bitlis belediye başkanlığı yaparak Milli Görüş’ün efsane belediye başkanı unvanını kazanma başarısı gösteren Yaşar Buhan, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı olarak yarışa girdi. Halkın desteğini ve teveccühünü kazanan Buhan, anketlerde ise açık ara önde çıkarak, yarışı önde götürüyor!

HALK MECLİSLERİNDE OYLANMAYAN PROJEYE BAŞLANMAYACAK

Efsane belediye başkanlarından ve Saadet Partisi’nin açık ara önde olduğu Bitlis Belediye Başkan Adayı Yaşar Buhan, 31 Mart yerel seçimleri, çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. 1994’ten 2004’e kadar 10 yıl Bitlis belediye başkanlığı yapan Buhan, aradan geçen 15 yılda diğer partilerin halka hiçbir şey verememesinden dolayı halkın talebi ve teveccühüyle tekrardan bu göreve talip olduğunu söyledi.

GÜLER YÜZ VE GÜVEN ANKETLERE YANSIYOR

Kendisinden sonra Bitlis’e ciddi anlamda bir hizmetin yapılmadığını ifade eden Buhan, “Aksi takdirde halkın talebi ve teveccühüyle tekrar aday olmazdım” diyerek, halkın isteği doğrultusunda tekrar aday olduğunu hatırlattı. Anketlerde açık ara önde olmasını da değerlendiren Buhan şunları kaydetti: “Benim başkanlığım dönemindeki hizmetlerim, halka göstermiş olduğum güler yüz ve güven, ayrıca vermiş olduğum sözleri yerine getirmemden dolayı halkın güveni anketlere de yansıdı. Halkın teveccühü, verdiğimiz sözü yerine getirmemiz ve onların içinden biri olmamızdan kaynaklanıyor.”

TARİHİ DOKUYA UYGUN İNŞA EDECEĞİZ

Belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerinin yapacağı hizmetlere teminat olduğunu kaydeden Buhan, projelerini ise şöyle ifade etti: “Bıraktığım Bitlis’te bir tek gencimiz uyuşturucu kullanmazken, bugün birçok gencimiz uyuşturucu bataklığına saplanmıştır. Bunlar için rehabilitasyon merkezi kurarak, bu illetten kurtaracağız. Su ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Şehir merkezinde ekonomik ömrünü tamamlamış belediyeye ait dükkânların yerine tamamen tarihi dokuya uygun bir şekilde yeni iş merkezleri inşa edilecek, çarşı merkezinden geçen derenin ıslah çalışması yapılacak. Kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilecek.”

PROJELER OYLANACAK

Şehirlerarası otobüs terminali olmayan tek ilin Bitlis olduğunun altını çizen Buhan, “Bitlis’e yakışır bir terminal inşa edeceğiz. Otopark sorununu halledeceğiz. İçme ve sulama suyu için baraj inşa edeceğiz. Tarihi evlerin restorasyon çalışmasını gerçekleştireceğiz. Yeni yollar açılacak, eski yollar elden geçirilecek. Projelerimiz halka rağmen dayatma projeler olmayacak. Bütün projeler halkın isteği ve talebi doğrultusunda yapılacak. Halk meclisleri kurularak, yapılacak projeler halk meclislerinde görüşüldükten sonra uygulamaya geçirilecek” diye konuştu.

Bitlis’i turizme kazandıracağız

Tarihi bir kent olan Bitlis’i turizme kazandırmak için projeler hazırladıklarını belirten Buhan, “Bitlis tarihsel olarak çok eskilere dayanan bir yerleşim yeridir. İpek Yolu üzerinde olmasından dolayı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medreseleri ve yetiştirmiş olduğu şahsiyetler itibarıyla tarihe damgasını vurmuş bir ildir. Tarihten günümüze kadar gelen eserlerimizi restore edip iç ve inanç turizmine kazandırmak için birçok projeyi hayata geçireceğiz. Mutlu, huzurlu, yaşanabilir, güler yüzün eksik olmadığı herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı bir Bitlis hayal ediyorum” dedi.

Milli Gazete

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