19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:40
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 104.595 1.25
  • Altın: 229,668 0.21
  • Dolar: 5,4691 0.11
  • Euro: 6,2070 0.29

Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır

»
Yeni Zelanda'daki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın, bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson ile bağlantısı olduğu ileri sürüldü.
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır

Yeni Zelanda'daki cami katliamını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tarrant'ın bu süre zarfında, bir dönem Türkiye'de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu yargılanan rahip Brunson'la görüştüğü iddia edildi.

 

Katliamı gerçekleştirdiği silahında ve yayımladığı manifestoda Türklere tehditler bulunan saldırgan Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere, toplam 43 gün Türkiye'de ne yaptığına dair bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

İZMİR'DE 'KUTSAL' BÖLGEYE GİTMİŞ

 

Türk istihbaratı, Tarrant'ın Türkiye'de kimlerle görüştüğü ve neler yaptığını araştırıyor.

Odatv'de yer alan habere göre; Brenton Tarrant'ın İzmir'de Hıristiyanlar için kutsal olan bölgeye gelerek hacı olduğu iddia ediliyor. İzmir'de Hristiyan radikal sağcı yapılarla da görüşen Tarrant'ın, kentte yaptıkları mercek altına alındığı ileri sürülüyor.

BRUNSON'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Tarrant'ın, 25 yıldır Türkiye'de görev yapan ve 2016 Aralık ayında tutuklanan Rahip Andrew Brunson'la görüşüp görüşmediği de incelenen konular arasında. Brunson İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde görev yapıyordu. Teröristin, 17-20 Mart ve 13 Eylül- 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 7 ili ziyaret ettiği tespit edilmişti. Bu illerin arasında İzmir'de vardı.

BRUNSON'UN TUTUTUKLUĞU

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Brunson "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte, Brunson hakkındaki adli kontrol şartları ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırılırken, içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sırCamiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sırYeni Zelanda'daki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın, bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson ile bağlantısı olduğu ileri sürüldü.
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldüKarakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldüPKK'lı terörist, jandarma karakoluna saldırı için hareket halindeyken fark edilip etkisiz hale getirildi.
İstanbul'da büyük operasyon!İstanbul'da büyük operasyon!İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
Şehit sayısı 200 olabilirdiŞehit sayısı 200 olabilirdiYeni Zelanda’daki haçlı terör saldırısında yaralı halde sedyede şehadet parmağını kaldırdığı fotoğrafla hafızalara kazınan Filistinli Halid el-Cemali ilk kez konuştu.
Meteoroloji'den sevindiren haberMeteoroloji'den sevindiren haberMeteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin genelinde güneş yüzünü gösterecek. Türkiye'nin doğu bölgelerinde bazı illerde ise kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.
KPSS'ye girmeyenler de başvurabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandıKPSS'ye girmeyenler de başvurabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandıJandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.
  • Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldi19 Mart 2019 Salı 07:29
  • Saadetli adayın büyük hayali!19 Mart 2019 Salı 07:24
  • En büyük kriz, En büyük işsizlik19 Mart 2019 Salı 07:21
  • ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK'dan yeni plan19 Mart 2019 Salı 07:19
  • Cami katliamcısı Türkiye'de neler yaptı?19 Mart 2019 Salı 07:16
  • O caninin cezası belli oldu!19 Mart 2019 Salı 07:15
  • Erdoğan'dan çarpıcı Ayasofya açıklaması!19 Mart 2019 Salı 07:07
  • Putin'den Erdoğan'a davet!19 Mart 2019 Salı 07:06
  • Hollanda'daki saldırganın yakınlarından açıklama!19 Mart 2019 Salı 07:04
  • John Bolton'dan Türkiye'ye küstah tehdit18 Mart 2019 Pazartesi 18:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri