19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Bahar operasyonları, yaz operasyonları, kış operasyonları yapıyoruz" dedi.
Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz
Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki bir otelde taksici esnafına yönelik düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin büyük, uzun ve içinde insana dair iyi olan ne varsa vicdana, maneviyata, insanı insan yapan ne varsa içinde barındıran bir hikayeye sahip olduğunu söyledi.

 

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Soylu, "İnsanlığın gelebileceği en aşağı seviyeye inmiş bir zihniyet tarafından gerçekleştirilen vahşi bir katliamı bütün dünya gördü. Bizim Çanakkale'de düşman olarak tarif ettiğimiz, bizi öldürmeye gelen insanlara bile yapmadığımız bir muameleyi, camide dua eden sivillere reva gördüler. Oysa biz onların yaralılarını sırtımızda taşımıştık." diye konuştu.

"AYRIŞTIRICI SÖZLER BİZİ ÜZDÜ"

 

Dünyanın teknoloji olarak ileride olsa bile medeniyet değerleri anlamında çok geride olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Acı ve düşündürücü olan şudur ki hala kendi medeniyetiyle barışık olmayan, hala nereye ait olduğunu bilemeyen, sureti haktan görünüp hala bize ait değerleri hedef alan zihniyetlerin varlığını da maalesef bugünkü törenlerde tekrar görmüş olduk. Yeni Zelanda'daki saldırıdan 'Müslümanlar kendisine ders çıkarsın.' diyecek kadar kıblesini şaşırması bir yana bugün de Çanakkale şehitleri vesilesiyle konuşurken 'Şehitler arasında ayrımcılık yapılıyor.' diye ölçüsüz, hadsiz, bilgisiz, bizatihi ayrıştırıcı sözler söylemesi bizi son derece üzmüştür."

Batı ülkelerinin kendi savunduğu ilkelerle çatıştığını dile getiren Soylu, Batı'da ırkçılığın, İslam düşmanlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını kaydetti.

Kıymetli coğrafyanın değerini artırmak için önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Soylu, Türkiye'nin 15 yıl sonra geniş coğrafyada eğitimde en cazip merkez haline geleceğini bildirdi. Türkiye'nin dünyanın her yerine yardım elini uzatan bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, birçok ülkede camiler, hastaneler, okullar yapıldığını, Türk doktorların, hemşirelerin, imamların görev yaptığını söyledi.

Dünyada seçimleri en doğru ve dürüst yapan ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Soylu, "Seçim sonuçlarında şaibe oluşmayan ender ülkelerden birisiyiz. Amerika'da başkanlık seçiminde şaibeler olduğu iddia edildi. Bizim iki seçimde şaibe konuşuldu, biri 1946'daki, ikincisi 1982 anayasa referandumunda. Bunların dışında hiçbir seçimde şaibe söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'Lİ GENERALLER NEDEN KANDİL'E GELİP GİDİYOR

Teröre yönelik mücadeleye değinen Soylu, "Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Bahar operasyonları, yaz operasyonları, kış operasyonları yapıyoruz. Bunu yapacak kabiliyete sahibiz. Murat Karayılan'a içerisinde zehirli kurşun olan 4 silah neden veriyorlar. ABD’li generaller neden Kandil'e gelip gidiyor. Nereye özgürlük getirdiler dünyada? Hiçbir yere. Doğu'da, Güneydoğu'da artık 24 saat huzur var. İnsanlar memleketlerine artık rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Terör baskısından uzak bir şekilde." ifadelerini kullandı.

HDP'LİLER CHP'DEN, İYİ PARTİ'DEN VE SAADETTEN ADAY YAPILDI

Terör örgütleri ile olan partilere oy verilmemesini isteyen Soylu, bugün ülke genelinde 299 PKK için çalışmış kişilerin CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayı yapıldığını söyledi. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Soylu, seçildikleri takdirde kaos oluşturmak için bir teröristin adının bir caddeye verilmesini isteyeceklerini, kentin huzurunu kaçıracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin önündeki 4,5 yılı kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile çalıştıklarını ve yakından takip ettiğini söyleyen Soylu, kendisinin Antalya aşığı olduğunu ve Antalya'ya daha fazla hizmet yapabilmek için yoğun mesai harcadığını kaydetti. Soylu, Cumhur İttifakı adaylarının çok güzel hizmetlerin altına imza atacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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