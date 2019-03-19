19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı
Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, 31 Ocak günü Tunceli'de katıldığı partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

 

Aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı. Hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

TÜRKOĞLU'NA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Yine aynı toplantıda konuşma yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu'nun da örgütün Tunceli'deki dağ kadrosunda bulunan ve yakın zamanda güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen sözde lider kadrosunda yer alan teröristi övdüğü, ayrıca konuşmasının çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

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