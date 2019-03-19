Karamollaoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun sözlerine sert cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Saadet, PKK ile sözleşme yapmıştır" sözlerine sert cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün akşam TV5'te gazetecilerin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Saadet, PKK ile sözleşme yapmıştır" sözlerine sert bir şekilde cevap vererek "İnsan seviyesini bu kadar düşürmez." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sayın Süleyman Soylu bize ittifak belgesi olduğunu iddia edip bizim de bu ittifakın içinde olduğumuzu söylüyor. Varsa bir belge çıkarsınlar. Bu kadar zavallı olmasınlar. İktidarın tavrı kalleşçe, küstahça ve ahlâksızcadır. İnsan seviyesini bu kadar düşürmez. Tayyip Bey, geçmişte kendisine en ağır ifadeleri kullanan kişileri kullanmaktan zevk alıyor."

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da yaptığı seçim konuşmasında PKK veya HDP ile gizli bir sözleşme yapıldığını belirterek "Ben hiç lafımı karnımda saklamadım, saklamam... Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur. Bu sözleşmeyi yapan İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir. Bu sözleşmeyi yapan FETÖ’dür. Bu sözleşmeyi yapan PKK’dır. Bu sözleşmeyi yapan evet HDP’nin sözde vekilleridir..." diye konuşmuştu.