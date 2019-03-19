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Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti?

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15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un 'kaça sattınız' açıklamasıyla Fettah Tamince'yi kastettiği belirtildi.
Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti?
Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti? Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti? Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti?

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt için çok sert sözler sarf etmesiyle gündemde. 

Olçok, "Kaça sattınız 250 şehidi" diye yazmıştı. 

Peki, satın alınan savcılar belliydi fakat bu savcıları satın alan FETÖ'cü veya FETÖ'cüler kimlerdi? 

Bu konuda Akit'te çok açık bir haber yer aldı. 

Akit'in haberine göre, bu kişi AK Parti'ye çok yakın bir isim olan ünlü işadamı Fettah Tamince'den başkası değil. 

Sözkonusu savcıların Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdikleri belirtildi. 

Akit açık açık şunları yazdı:

"Olçok, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı veren Bozkurt'a "250 şehidi kaça sattınız?" diye seslendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, dün, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak'ın ve yaklaşık bir ay önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilen Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'un açığa alındığı belirtilmişti.

Fettah Tamince kararı

Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri FETÖ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edilmişti.

Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden iş adamı Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermişti.

"ADALETİ KAÇA SATTINIZ"

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan AK Parti'nin reklamcısı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak çok sert bir mesaj paylaştı.

Nihal Olçok, kişisel Instagram hesabından, "Adaleti kaça sattınız" diye sorarak, şu şiiri paylaştı:

"Aşkın pazarında canlar satılır

Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu selam verirler

Ölen beden imiş, aşıklar ölmez…"

Erdoğan'ın yol arkadaşıydı
1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte önce Altunizade'deki ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı.

Olçok ve oğlu, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştü."

 

Kaynak Akit

 

 

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