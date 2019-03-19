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Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor!

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İran ile Türkiye'nin PKK'ya karşı ortak operasyon başlatmasının ardından gözler bir kez daha sınır bölgesine çevrildi. İki ülke arasındaki bu görüş birliğinin yakında Kandil ve Suriye'ye yansıması da kaçınılmaz görünüyor...
Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor!
Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor! Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor! Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor!

Geçtiğimiz dönemlerde İran'ın böylesine bir operasyona karşı çıkmasına rağmen neden karar değiştirdiğini irdeleyen uzmanlar, "Türkiye'nin neredeyse Kandil eteklerine ulaşması ve operasyon noktasında kararlığı İran'ı böyle bir hamleye itmiş olabilir" derken, iki ülkenin Kandil'e ortak operasyon yapmasının da önümüzdeki günlerde masaya gelebileceğine vurgu yaptı. 

 

Türkiye'nin terörle mücadelede sergilediği kararlı tavır ve operasyonlarda aldığı başarılı sonuçlar, komşu ülkelerle ortak operasyon yapmasını da beraberin getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah 8'de Türkiye ve İran, PKK'ya karşı ortak operasyona başladı" açıklamasını yapınca, gözler bir kez daha bölgeye çevrildi.

 

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Cenk Tamer, Bakan Soylu’nun açıkladığı ve İran’ın da teyit ettiği PKK’ya yönelik ortak operasyon kararı ilk aşamada iki ülke arasındaki sınırlara odaklanacağa benzediğini söyledi.

İRAN DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin, Kandil'e ortak operasyon konusunda uzun zamandır İran’a baskı yaptığına fakat başarılı olamadığına dikkati çeken Tamer, "Hazırlıkları çok daha öncesine dayansa da 2018 yılının başlarında Afrin Operasyonu’yla eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonun daha öncekilerden farkı Türkiye’nin burada temizlediği yerlere kalıcı gözlem noktaları oluşturmasıdır. İran ise en başından beri Türkiye’nin Irak’ta herhangi bir şekilde etkinlik kurmasından rahatsızlık duymakta" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, IRAK YÖNETİMİ İLE DAHA ÖNCE ANLAŞTI

"Türkiye’nin Irak’ta terör operasyonları Bağdat ile varılan güvenlik anlaşmalarına ve en son Abdülmehdi Hükümeti’yle yenilenen güvenlik protokollerine dayanmakta" diyen Tamer, şöyle devam etti:

"Tahran yönetimi, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğini tesis etmeyi amaçlayan bu operasyonlarının Irak'ın ulusal egemenliğini zedelediğini düşünmekte veya bu yönde bir algı oluşturmaya çalışmaktaydı.

Fakat Türkiye'nin geçtiğimiz bir yıl içerisinde Kuzey Irak'ta gözlem noktalarıyla inşa ettiği güvenlik koridorunda önemli ilerleme kaydetmesi ve neredeyse Kandil’in eteklerine kadar ulaşması, İran’ı Kandil’e ortak operasyon konusunda daha istekli hale getirmiş ya da bu konuda çaresiz bırakmış olabilir.

Nitekim hatırlayalım geçtiğimiz yılın haziran ayında İran, Türkiye'nin olası Kandil operasyonunu desteklemeyeceğini açıklamıştı. Fakat günümüzde gelinen noktada bu en azından somut bir şekilde konuşulmaya başlandı."

"İRAN'IN SAMİMİYE'TİNİ TEST ETMİŞ OLACAĞIZ"

"Türkiye-İran sınırında başlayacak ortak operasyon ilerleyen süreçte Kandil'e de uzanabilir" diyen Tamer, "Fakat daha önceki operasyonlar sırasında PKK’lıların İran sınırının ötesine kaçtıklarını dikkate alırsak, günümüzde de İran'ın bu konudaki kararlılığını sorgulamamız gerekir. İran'ın samimiyetini kısa zaman içinde test etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"ORTAK OPERASYON KANDİL'E UZANABİLİR"

Eğer Kandil'e Irak'ın da dahil olduğu geniş kapsamlı ortak bir operasyon düzenlenirse bu işbirliğinin Suriye’ye yansıyabileceği bir ortam oluşabileceğinin altını çizen Tamer, şöyle devam etti:

"Diğer bir ifadeyle İran'ın PKK'ya net bir tavır alması demek, Suriye’de özellikle Fırat'ın doğusu meselesinde Türkiye-Rusya-İran ekseninin daha da güçlenmesi anlamına gelecektir.

Kısacası ilk aşamada Türkiye-İran sınırında gerçekleşecek ortak operasyondan ziyade bu işbirliğinin Kandil'e uzanması çok daha önemlidir.

İran dış politikasında reformist kanadın temsilcileri Ruhani ve Zarif’in Irak ziyaretleriyle başlayan ve çatışmadan çok işbirliğini önemseyen açılım havası, Tahran'ın ilerleyen dönemde bölge politikalarına da yansıyacağa benziyor. Bu açılım muhafazakarların Ortadoğu’daki etkisinin ve politikalarının kırılması anlamına geliyor.

İran'ın Türkiye ile Irak'ta PKK'ya karşı ortak operasyonlara artık sıcak bakması ise bunun ilk işaretlerini oluşturuyor. İki ülke arasında PKK konusunda oluşmaya başlayan bu görüş birliğinin yakında Suriye'ye yansıması da kaçınılmaz gözüküyor."

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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