19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik

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Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik
Güney Kore’de bulunan askeri üste bir güdümlü füze bakım altındayken yanlışlıkla ateşlendi.
Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün doğusunda bulunan askeri üste bir güdümlü füze bakım altındayken yanlışlıkla ateşlendi. Cheolmae-2 isimli karadan havaya güdümlü füzenin yanlışlıkla ateşlenip fırlatılmasının ardından havada infilak ettiği, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığı bildirildi.

Füze 15 kilometre yüksekliğe kadar hedefleri yakalayabiliyor. Güney Kore, bu sistemle esas olarak Rus teknolojisine dayanan, üç katmanlı, bağımsız bir hava ve füze savunma sistemi geliştirmeye çalışıyor.

Füze aynı zamanda yanlışlıkla ateşlenme durumunda kendini imha etmek için tasarlandı.

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