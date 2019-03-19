AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası, AİHM Büyük Daire'de yeniden görülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kasım 2018'de, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasında verdiği "serbest seçim hakkının ihlal edildiği" ve "görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" şeklinde bir karar vermiş ve Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması talebiyle serbest bırakılmasını istemişti.

Türkiye'nin sert tepkiyle karşıladığı o kararda bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası, AİHM Büyük Daire'de yeniden görülecek.