MHP' tarafından paylaşılan seçim genelgesinde; "Teşkilatımız provokasyonlara karşı dikkatli ve uyanık olmalı" ifadelerine yer verildi.
19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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MHP'den teşkilatlara uyarı!
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MHP'den teşkilatlara uyarı!MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız provokasyonlara karşı dikkatli ve uyanık olmalı
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