19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:40
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 104.943 0.33
  • Altın: 230,161 0.42
  • Dolar: 5,4718 0.16
  • Euro: 6,2140 0.40

PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!

»
Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da çatışan DEAŞ'lıların bulunduğu son alanı da ele geçirdikleri iddiasında bulundu.
PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!
PKK/YPG son kaleyi de işgal etti! PKK/YPG son kaleyi de işgal etti! PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabından, Deyrizor'un Bagoz ilçesinde DEAŞ'lıların çatıştığı son alan olan Kamplar Bölgesi'ni de ele geçirdiklerini öne sürdü.

 

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı, beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

KOALİSYON HAVA DESTEĞİ SAĞLIYOR

Ancak iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında Kamplar Bölgesi'nde düşük yoğunluklu çatışmalar sürüyordu. Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği veriyordu.

 

DEAŞ'ın Bagoz'dan çıkarılmasıyla, Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırı ile arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girmişti. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor. Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi de ortadan kalkmıştı.

YPG/PKK-DEAŞ ARASINDAKİ ANLAŞMA

AA, 2 Mart'ta iki terör örgütü arasındaki tahliye anlaşmasının içeriğine ulaşmıştı. YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açmıştı. Anlaşma çerçevesinde DEAŞ'lılardan 300'e yakını salıverilmişti. Terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

HAKİMİYET DURUMU

DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine gerilerken, terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarında personeli bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da çatışan DEAŞ'lıların bulunduğu son alanı da ele geçirdikleri iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarızCumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarızCumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara seslendi ve Yeni Zelanda'daki terörist saldırının hesabını soracaklarını söyledi.
Polisimizi şehit etmişlerdi otel parasını bakın kim ödemişPolisimizi şehit etmişlerdi otel parasını bakın kim ödemişVan'da bir polisin şehit edildiği, 2 vatandaşın yaralandığı saldırıda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan 2 otel faturasının DBP'li belediyeler tarafından ödendiği belirlendi.
MHP'den teşkilatlara uyarı!MHP'den teşkilatlara uyarı!MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız provokasyonlara karşı dikkatli ve uyanık olmalı
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararıAİHM'den Selahattin Demirtaş kararıAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası, AİHM Büyük Daire'de yeniden görülecek.
Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı!Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı!Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla TCK 278. madde gereğinde soruşturma açıldığı kaydedildi.
  • Türkiye adım adım istediğini yaptırıyor!19 Mart 2019 Salı 11:26
  • Erol Olçok'un eşi Fettah Tamince'yi mi kastetti?19 Mart 2019 Salı 11:01
  • Bakan Soylu: 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz19 Mart 2019 Salı 10:30
  • Karamollaoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun sözlerine sert cevap19 Mart 2019 Salı 10:27
  • Sezai Temelli için mahkeme düğmeye bastı19 Mart 2019 Salı 10:22
  • Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi19 Mart 2019 Salı 10:14
  • Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır19 Mart 2019 Salı 09:24
  • Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü19 Mart 2019 Salı 09:20
  • İstanbul'da büyük operasyon!19 Mart 2019 Salı 07:45
  • Şehit sayısı 200 olabilirdi19 Mart 2019 Salı 07:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri