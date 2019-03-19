19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara seslendi ve Yeni Zelanda'daki terörist saldırının hesabını soracaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları... 

Ereğli bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara'da ilçeler dışındaki ziyaret ettiğim 4. ilçedir. Ancak il merkezlerine gidebiliyorum. İki hafta önce Zonguldak'taydım. Ama Ereğli içimizde içimizde ukde kalmıştı. Mektup yazıp bizi burada beklediğini söyleyen Şevval kızımız burada mı? Mektubuna cevap veremedim ama bizzat çıkıp geldim.

Ereğli hizmetin kıymetini üretimin yatırımın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları da iyi bilir. CHP'nin kuruluş aşamasında nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engellemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne durdurabilir ne de engelleyebilir. 

BU İTTİFAKI SÖYLEMEYE CESARET EDEMİYORLAR

Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP terör örgütünü destekleyen bir partiyle ittifak kurdu. İYİ Parti de bu ittifakı güle oynaya kabul etti. 

Benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık biz de yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan'da oylar HDP'nin batıda AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. 

ÇÖZEMEYİNCE İŞİ SULANDIRIYORLAR

Artık bu maskeli balonun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. Benim kardeşlerimin Böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim bu karanlık oyunu sandıkta bozacaktır. Bu işi çözemeyeceklerini anlayınca işi sulandırmaya çalışıyorlar, her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsa da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda'dan çıkıp medeniyetimize olan düşmanlığını ortaya koyuyor. 

'İslam dünyasından kaynaklanan terör' kim diyor bunu bay Kemal... Senin ırkçı senatörden senin ne farkın var? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın arkasından daha ne kadar gideceksiniz? 31 Mart işte bu adamın kullandığı ifadeler yüzünden bir beka meselesi... Anadolu yakasında duracaksınız, Avrupa yakasında duramazsınız diyor? Sen kimsin? Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz bunun da hesabını sormayı biliriz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisine mektup yazıp Ereğli'ye davet ettiği sahneye çağırdığı Şevval gözyaşlarına hakim olamadı.

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