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'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim'

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'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim'
Yönetim, nisan ortasındaki Galatasaray maçının kazanılmasının kampanyaya büyük değer katacağı düşüncesinde. Olası bir yenilgide de 'Kadıköy serisi' bozulacak, kampanya bundan olumsuz etkilenecek.
'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim' 'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim' 'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim'

Fenerbahçe'nin umutlarını bağladığı 'Fener ol' kampanyasının kilidi Galatasaray maçı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarttıktan sonra sportif anlamda da atılımları gerçekleştirmenin peşinde. Bağış kampanyası şu anda Fenerbahçe için 'Kurtuluş Savaşı' anlamına geliyor.

 

Akşam Gazetesi'nde yer alan, "Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim" başlıklı o haber...

300 milyon TL civarında bir gelir hedeflenirken, bu kapsamda Kadıköy'de oynanacak Galatasaray karşılaşmasının pozitif ve negatif etkileri, yönetim tarafından ölçülüyor.

 

GELECEK TEPKİLER MUAMMA

Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakip, derbiden önce Y.Malatya ile oynuyor. Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü'ne karşı. Eğer Galatasaray takılırsa Kadıköy'e baskı altında gelmeyecek.

Sarı-Kırmızılılar, 22 maçtır da Kadıköy deplasmanında galibiyete hasret. Fenerbahçe'de de kampanyanın hesapları varken, derbideki olası mağlubiyet ile serinin bitmesinin kötü etki bırakacağı endişesi yaşanıyor. Maçın kazanılması halinde de kampanyanın süslenmesiyle ilgili projeler de düşünülüyor.

YANAL'IN YENİLMEZLİK SERİSİ!

Ayrıca Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde de Fenerbahçe henüz Kadıköy'de kaybetmiş değil. Bu sezon takım, evinde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı. Takımın son şampiyon hocası Ersun Yanal, 2013-14 sezonunda da Kadıköy'de hiç kaybetmemişti. Fenerbahçe o sezon seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Sarı-Lacivertliler, Yanal'ın olduğu G.Saray derbisini de 2-0 kazanmıştı. Bu sezonki derbi, Ersun Yanal ve Fenerbahçe'nin 'Kadıköy serisi' için daha da önem kazandı.

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