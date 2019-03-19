Onyekuru için G.Saray'a kötü haber! Dev talip

GİRİŞ 19.03.2019 11:21 GÜNCELLEME 19.03.2019 11:23
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru gösterdiği performansla, Teknik Direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki planlarında da yer almayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar, satış opsiyonu olmayan fubolcuyu Everton'dan alabilmek için hazırlığa girişirken, Bayern Münih'in devreye girmesi planları karıştırdı. Alman kulübünün sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in İngiliz yöneticilerle görüşerek, Onyekuru'yu istediklerini bildirdi.
Everton Sportif Direktörü Marcel Brands'in "Onyekuru bizim gelecek sezon takımda tutmak istediğimiz bir oyuncu. Fiyatı ise 40 milyon euro. Sezon sonunda görüşelim" cevabı verdiği ifade edildi.
Rakamın bu seviyeye çıkması ile G.Saray'ın Onyekuru'da şansı olası gözükmüyor
EVERTON'DA DA KALABİLİR
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisinin elinde olduğu Everton kulübünün teknik direktörü Marco Silva, genç futbolcu hakkında konuştu.
Portekizli teknik direktör, Onyekuru'yu izlediklerini belirtirken, ''Onyekuru, gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatlice izliyoruz.'' açıklamasında bulundu.