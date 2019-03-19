19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası!

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Yeni Zelanda'daki teröristin, Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emriyle 4 yıl esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesini ziyaret ettiği tespit edildi.
İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası!
İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası! İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası! İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası!

Yeni Zelanda Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 50 kişiyi öldüren teröristin Türkiye rotas ortaya çıkardı.

 

İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Terörist ilk olarak Türkiye'ye 13 Mart'ta geldi. 13-15 Mart tarihleri arasında İstanbul'da kalan terörist, 15-16 Mart tarihleri arasında ise Tokat'a geçti. Terörist, Tokat'ta bulunan Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emriyle 4 yıl esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi'ni ziyaret etti. Teröristin kaldığı otelin Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir şehir oteli olduğu belirlendi. Terörist 17 Mart'ta ise geri döndü.

 

İKİNCİ TÜRKİYE ZİYARETİ

Terörist ikinci Türkiye ziyaretini ise 13 Eylül-25 Ekim tarihlerinde yaptı. İzmir ziyaretinde ise teröristin uğrak yeri Selçuk'ta bulunan Efes ve Meryem Ana Evi idi. Teröristin kayıt sistemi olmayan pansiyonlarda kaldığı belirlendi.

Terörist Brenton Tarrant, Türkiye'de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara'ya gitmiş.

KAYNAK: TRT HABER

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