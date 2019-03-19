Firari HDP'li Türkiye'ye kin kustu!

Rus kesiminde Türkiye aleyhinde yaptığı haberlerle ön plana çıkan Alithia gazetesi PKK'ya silah taşırken kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız ile yaptığı röportajla bir kez daha Türkiye'yi ve Türkleri hedef aldı.

Rum basınında Türkiye karşıtı haberleri ile öne çıkan Alithia gazetesine sayfalarını PKK'ya silah taşıdığı kameralara yakalanan firari HDP'li Fysal Sarıyıldız'a açtı. Türkiye düşmanı HDP'li Sarıyıldız yaptığı açıklamalar ile düşmanlığını bir kez daha ortaya koyarak, AB ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım uygulamasını istedi.



PKK'YA SİLAH TAŞIMASI SONRASI VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi 21 Temmuz 2017'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Rum gazetesi ile gerçekleştirilen röportajda Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklama yapan Sarıyıldız, 1974'deki harekatı "Türk istilası" olarak değerlendirken, Kıbrıs'daki Türk nüfusunun da meşru olmadığını iddia etti.

HDP'Lİ SARIYILDIZ AB ÜYELİK SÜRECİNİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ



Kandil'den emir alarak terör örgütü PKK'nın siyasi işlerini yürüten HDP'nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.