Kazak lider Nursultan Nazarbayev istifa etti!

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kazakistan'ın 78 yaşındaki ebedi lideri Nazarbayev, 28 yıldır ülkesinin devlet başkanlığını yürütüyordu.

NAZARBAYEV İSTİFASINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Nazarbayev, bugün Kazakistan halkına yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında tarihi kararını şöyle duyurdu: "Sevgili Kazakistanlılar, yurttaşlar, yoldaşlar. Bugün, hep birlikte inşa ettiğimiz devletimizin tarihinin en önemli anlarından birinde size hitap ediyorum. 30 yıla yakın bir zaman diliminde Kazakistan halkının devlet başkanı olarak görev yürüttüm. Halkım bana bağımsız Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olma fırsatı verdi. Kendim için zor bir karar ancak yetkilerimi cumhurbaşkanı olarak sonlandırmaya karar verdim."

BAZI GÖREVLERİ DEVAM EDECEK

Sadece Kazakistan Devlet Başkanlığı yetkilerini bıraktığını vurgulayan Nursultan Nazarbayev, ülkenin en önemli kurumu olan Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve Nur Vatan Partisi Başkanlığı görevlerine devam edeceğini vurguladı.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANINI NAZARBAYEV DUYURDU

20 Mart itibarıyla görevini bırakacağını belirten Nazarbayev, Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Nisan 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine kadar geçici devlet başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Nazarbayev, üç dil bilen ve uluslararası siyaseti iyi bilen Tokayev'in güvenilir ve işine sadık birisi olduğunu vurguladı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Tokayev'in dışişleri bakanı, başbakan yardımcısı, başbakan, senato başkanı ve Birleşmiş Milletler Başkan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yaptığını hatırlatan Nazarbayev, bu görevin de üstesinden geleceğine olan inancını ifade etti.

İMZAYI CANLI YAYINDA ATTI

Nazarbayev anayasanın 3. maddesi gereğince 20.03.2019 tarihinden itibaren yetkilerini sonlandıran kararnameyi ekranlarda imzaladı. Böylece cumhurbaşkanının yetkilerini anayasanın 48.maddesinin 2. fıkrası uyarınca Senato Başkanı halkı yeni bir seçime götürünceye kadar cumhurbaşkanlığı makamına vekalet edecek.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Nazarbayev'in istifa haberinin kendisi için beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme olduğunu söyledi. Kazakistan sınırındaki Orenburg'daki temasları sırasında Kazak liderin kararını öğrenen Matviyenko, "İstifa haberi, çok beklenmedik ve çok ciddi bir gelişme, özellikle de Kazakistan'la ortak sınıra sahip Orenburg Bölgesi için" dedi.