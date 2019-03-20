NATO'dan ikinci büyük skandal!

2017’deki Trident Javelin tatbikatının senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘düşman kuvvetlerin lideri’ olarak gösteren NATO’dan ikinci skandal. Kasım 2018’de 50 bin askerin katıldığı Trident Juncture tatbikatının brifinginde Erdoğan ve Putin’in resminin yer aldığı Time dergisi kapağı kullanıldı. Sergilenen rezalete Norveç’teki askeri heyet sert tepki gösterdi.

2017’de düzenlenen Trident Javelin tatbikatının senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘düşman kuvvetlerin lideri’ olarak gösteren NATO’da bu olaydan bir yıl sonra yeni bir tatbikat ayıbına imza atıldı. Kasım 2018’de düzenlenen NATO’nun fiili tatbikatlarından Trident Juncture’un sonunda, tatbikat boyunca medyadaki yansımaların anlatıldığı bir brifing verildi.

Tatbikat senaryosunda olmamakla birlikte bu brifingde Time dergisinin ‘Rise of the Strongman (Güçlü Adamın Yükselişi)’ başlıklı Mayıs 2018 tarihli kapağı kullanıldı. O kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte ve Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın fotoğrafları yer alıyordu.

DİPLOMATİK KRİZE NEDEN OLDU

‘Trident Juncture 2018’, NATO şemsiyesinde planlanan ve üye ülkelerin katılımlarıyla icra edilen, NATO mukabele kuvveti sertifikasyonu için yapılan Trident Juncture tatbikatlarının beşincisi. Kasım ayında Norveç’te yapılan ve NATO ordularından yaklaşık 50 bin askeri personelin katıldığı tatbikatta, 250 uçak, 65 gemi ve 30’dan fazla ülkeden 10 bine yakın araçla, olası bir savaş senaryosuna karşı NATO’nun harbe hazırlık durumu sınandı.

TSK’nın da katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı. Ancak Türkiye skandalıyla anılan ve Türkiye ile NATO arasında diplomatik kriz yaratan tatbikattan bir yıl sonra icra edilen aynı tatbikatta bir kez daha büyük bir ayıp yaşandı.

YİNE NATO TATBİKATI YİNE AYNI AYIP

Edinilen bilgiye göre, Trident Juncture tatbikatının bitiminde NATO stratejik iletişim birimi nezdinde, tatbikat süresince medyadaki etkinliğine ilişkin bir brifing verildi. Tatbikat ve medya yansımalarının anlatıldığı brifing sunumunda Time dergisinin Mayıs 2018 tarihli kapak fotoğrafı koyuldu. ‘Rise of the Strongman (Güçlü Adamın Yükselişi)’ başlıklı o kapak fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Putin’in büyük fotoğrafı ve altında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin fotoğrafları bulunuyor.

Tatbikat ve senaryoyla hiç ilgisi olmamasına karşın bu fotoğrafın bir brifingde kullanılmış olması şaşkınlık yaratırken, tatbikata katılan Türk heyet bu tabloya itiraz etti. NATO yetkilileri ise brifingde bu fotoğrafın kullanılmasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını belirterek sorumluğu tatbikatın medya işlerinin verildiği yüklenici şirkete yükledi.

S-400’lü düşman ülke

NATO’nun planlı tatbikatlarından olan Trident Juncture tatbikatlarının Norveç’te Trident Javelin-2017 adıyla düzenlenen dördüncüsü, Türkiye skandalıyla anılmıştı. Tatbikatın jenerik senaryosunda hayali düşman ülkenin Türkiye ile benzerliği dikkat çekmiş, ‘S-400 edinme yönünde önemli aşamalar kat eden ve S-400 üreticisi ülke ile yakınlaşan ülkeye’ NATO tarafından savaş açılmıştı. Ülkenin diktatör lideri olarak Atatürk’ün fotoğrafı kullanılmış ve RTerdogan adına sahte bir hesap açılarak Erdoğan ‘düşman unsur’ olarak tanımlanmıştı.

NATO ile Türkiye’yi açıkça karşı karşıya getirmeyi amaçlayan Trident Javelin tatbikatında bu tablo ortaya çıkınca tatbikattaki askerlerimiz geri çekilmiş ve diplomatik bir kriz yaşanmıştı. NATO yönetimi ise skandalı, ‘dahil olmadığı kişisel bir olay’ olarak yansıtmış, Türkiye kökenli Norveçli bir subay ile bir sivil teknisyenin görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de özür dilemişti. Ancak tatbikatın büyüklüğü ve planlamanın seviyesi böyle bir hataya imkan verilebilmesini neredeyse sıfır ihtimale düşürürken olay tek bir subaya mal edilerek kapatılmıştı.

BU İLK DEĞİL

Time dergisinin kapağındaki o fotoğrafta yer alan liderlerin kimliği ve bu resmin bir NATO tatbikatında kullanılmış olması ‘rastgele bir fotoğraf kullanımı’ olarak görülmekten hayli uzak. Putin, NATO’nun kurulma sebebi olan Sovyet tehdidine işaret eden Rusya’nın lideri.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü milli politikalarıyla küresel işgalcilerin eleştiri oklarını üstüne çeken bir isim. Erdoğan, henüz bir yıl önce NATO’nun Trident Javelin tatbikatında da açıkça hedef alınmıştı. Macaristan Başbakanı Victor Orban ise Macar asıllı Amerikalı işadamı, CIA güdümlü George Soros’u ülkesinden kovan lider olarak tanınıyor. Yine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise eski ABD Başkanı Obama’ya, kendisinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelede yargısız infazların yaşandığı iddiası üzerine ‘sürtüğün oğlu’ demişti.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK