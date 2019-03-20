20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi

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Gökçek'in 1.6 milyar TL'ye mal ettiği ve geçtiğimiz aylarda özel bir firmaya kiraya verilen ANKAPARK bugün açılıyor. Tema parka giriş için bilet ücreti 25 TL. Bunun 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olacak.
AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi
AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 1.6 milyar TL'ye mal ettiği ve geçtiğimiz aylarda özel bir firmaya kiraya verilen ANKAPARK bugün açılıyor. 

Ankara'da kurulan Avrupa'nın en büyük tema parkı Wonderland Eurasia, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açılacak.

1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan tema park, 2 bin 117 eğlence ünitesi, 35 metre yüksekliğe kadar çıkan 14 Roller Coaster ve rekorlar kitabına aday dinozoru ile adını tüm dünyaya duyurmaya hazır.

Tema parka giriş için bilet ücreti 25 TL. Bunun 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olacak.

Turizme büyük katkı sağlayacak "Wonderland Eurasia" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı, dünyadaki cazibe merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye'nin merakla beklediği tema parkta beklenen yıllık yerli ve yabancı turist sayısı 5 milyon.

Yapımını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve 29 yıllığına kiraya verilen eski adıyla ANKAPARK, isim değişikliği ile birlikte Wonderland Eurasia olarak adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

2 MİLYON FARKLI TÜRLE BOTANİK BAHÇE

Asya ve Avrupa'nın sentezi olarak kurgulanan Wonderland Eurasia, tematik alanlarıyla Taş Devri'nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındırıyor. 2 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu Wonderland Eurasia'da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor. 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu olan Wonderland Eurasia, 12 tematik bölümden oluşuyor.

Açık ve kapalı konser alanlarının da yer aldığı tema parkta, 23 Nisan- 5 Mayıs tarihlerinde dünyaca ünlü sanatçılar konser verecek.

DÜNYANIN EN BURGULU ROLLER COASTER'I 

Dünyanın en fazla burguya sahip ve 35 metre yüksekliğe kadar çıkan 14 Roller Coaster'ı ile dikkati çekecek. Ziyaretçileri bekleyen bir başka sürpriz alan da "Dinozor Ormanı". 20 bin metrekarelik "Dinozor Ormanı" ile görsel bir şölen sunan Wonderland Eurasia'da 70 metre ile dünyanın en büyük dinazoru ziyaretçileri karşılayacak. Bu dinazor için 2019 yılı içinde Guiness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.

Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik tematik alanları kadar kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik oyun alanlarının yer aldığı tema parktaki "Trafik Pisti"nde çocuklara trafik kuralları da öğretilecek.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

Park, 6 bin 800 araç kapasiteli otoparkla hizmet verecek. 10 megawatlık kurulu gücüyle dünyanın en büyük otopark tipi Güneş Enerji Santralini bünyesinde barındıran Tema Park, kendi elektriğini kendi üretecek. 

 

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