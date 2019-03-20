20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Akit muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı

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Akit muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dar ağacının önünden canlı yayın yapıp "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Akit muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı Akit muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı Akit muhabiri hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dar ağacının önünden canlı yayın yapıp "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

 "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan bir televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı."

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