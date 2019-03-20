İsrail Girit’e üs kuruyor

İsrail ve Yunanistan, Girit Adası’nda yeni bir radar sistemi inşa edecek. ‘The Long Horizon’ adlı sistem Akdeniz havzasını gözlemleme imkanı tanıyacak. İki ülke Akdeniz’de ortak tatbikatlar da yapıyor.

Doğu Akdeniz'de ABD şemsiyesi altında kurulan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ittifak yeni bir adım daha atıyor.

İsrail ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nda yeni bir radar sistemi inşa edeceği belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, ‘The Long Horizon' adlı sistem iki ülkeye de Doğu Akdeniz havzasını gözlemleme imkânı tanıyacak.

Yunanistan yakın zamanda donanmaya ait bilgileri İsrail ile paylaşmayı kabul etmiş; arama-kurtarma operasyonlarında kullanmak üzere Tel Aviv'den yedi adet de insansız hava aracı kiralamıştı. Askeri ve ekonomik işbirliklerini geliştiren iki ülke Akdeniz'de ortak tatbikatlar da düzenliyor.

Öte yandan dün Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaret kapsamında İsrail'de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan yetkililerin de bulunacağı bir enerji ve güvenlik toplantısına katılacağı açıklandı.