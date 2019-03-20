20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:02Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.476 -0.37
  • Altın: 229,315 -0.32
  • Dolar: 5,4765 -0.05
  • Euro: 6,2125 -0.08

Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!

»
Kazakistan’ın 30 yıl görevde kaldıktan sonra beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’den görevi devralan Kasım Cömert Tokayev yemin etti.
Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!
Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu! Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu! Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!

Kazakistan’ın 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev beklenmedik bir şekilde Salı günü görevinden ayrıldığını açıkladı. Nazarbayev’den görevi devralan Rusça, İngilizce ve Çinçe bilen tecrübeli diplomat 65 yaşındaki Kasım Cömert Tokayev'in, anayasaya göre Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin dolacağı Nisan 2020’ye kadar Kazakistan devlet başkanlığı görevini yürüteceği kaydedildi.

 

Moskova’da eğitim gören önceki başbakan Tokayev’in görevinin sona ermesinin ardından devlet başkanlığına aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Nazarbayev görevini devrettiği Tokayev’i "Kazakistan’a liderlik yapacak güvenilir bir adam" diyerek övdü.

Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1989’dan beri petrol zengini Kazakistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nazarbayev başkanlık seçimlerini her seçim döneminde yüzde 90 oranında oyla kazandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pakistan'da saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybettiPakistan'da saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybettiPakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!Kazakistan’ın 30 yıl görevde kaldıktan sonra beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’den görevi devralan Kasım Cömert Tokayev yemin etti.
İsrail Girit’e üs kuruyorİsrail Girit’e üs kuruyorİsrail ve Yunanistan, Girit Adası’nda yeni bir radar sistemi inşa edecek. ‘The Long Horizon’ adlı sistem Akdeniz havzasını gözlemleme imkanı tanıyacak. İki ülke Akdeniz’de ortak tatbikatlar da yapıyor.
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştıAlmanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştıAlmanya'nın Köln kentinde, terör örgütü PKK yandaşları, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu binasını işgal girişiminde bulundu.
Hollanda'dan sonra şimdi de Norveç...Hollanda'dan sonra şimdi de Norveç...Norveç'in başkenti Oslo'nun doğusunda bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panikFüzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panikGüney Kore’de bulunan askeri üste bir güdümlü füze bakım altındayken yanlışlıkla ateşlendi.
  • Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi19 Mart 2019 Salı 07:41
  • Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!19 Mart 2019 Salı 07:03
  • İngiltere'den korkutan uyarı!18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
  • Venezuela'dan Rusya hamlesi!18 Mart 2019 Pazartesi 16:10
  • Hollanda'da peş peşe saldırılar18 Mart 2019 Pazartesi 15:57
  • Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi18 Mart 2019 Pazartesi 14:08
  • Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  • İran'dan çok konuşulacak ABD hamlesi!18 Mart 2019 Pazartesi 11:44
  • 3 yıl önce İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
  • Müslüman ülkeden dünyayı titreten rest!17 Mart 2019 Pazar 21:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri