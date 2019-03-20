20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:02Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.476 -0.37
  • Altın: 229,315 -0.32
  • Dolar: 5,4765 -0.05
  • Euro: 6,2125 -0.08

Katil muhtarın cezası belli oldu

»
Konya'da sevgilisi H.G'yi (45), kavun kestiği bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Katil muhtarın cezası belli oldu
Katil muhtarın cezası belli oldu Katil muhtarın cezası belli oldu Katil muhtarın cezası belli oldu

Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir agaç altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı. Ancak çift arasında mobilya tartışması çıktı. Çakan, kavunu kestiği bıçak ile eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan Hacer Göral'a saldırdı. Kaçmak isteyen kadın, can havliyle otomobile binip, ön koltuğa oturdu. Ancak muhtar, bıçağı kadının vücudu ile boğazına art arda sapladı. Ardından da bıçağı 3 kez kendisine saplayarak, intihara kalkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Hacer Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mustafa Çakan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR  

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Çakan, polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan bir gece önce Hacer Göral'ın evinde kaldığını, çocukları ve kardeşiyle sohbet ettiğini, bu sırada sevgilisinin kendisinden yeni mobilya almasını ve birlikte yaşamak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle sabah evden mobilya almak için çıktıklarını kaydeden Çakan, "Mobilyacıların açılmasını beklerken kavun yemeye gittik. Kavunu kesip, yemesi için verdim. 'Beni kavunla mı kandıracaksın? Evime bundan sonra her gün geleceksin, yoksa kızlarını, torunlarını satarım' diyerek küfür etti.  Kendimi kaybettim. Bıçakla saldırdım. Onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım'' dedi.

15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Çakan tutuklanarak cezaevine konulurken, Hacer Göral'ın, Karapınar'da yaşarken eşinden boşandığı, olay tarihinden 2 yıl önce Konya'ya taşındığı, öldürülmeden 15 gün öncede de Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi'ne giderek, oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

25 YIL HAPİS CEZASI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen cinayet davasının karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Çakan son savunmasında "Bir anlık cinnet getirdiğim için bu olay oldu" dedi. Mahkeme, Çakan'ı 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katil muhtarın cezası belli olduKatil muhtarın cezası belli olduKonya'da sevgilisi H.G'yi (45), kavun kestiği bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde depremDenizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde depremDenizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazıları yıkıldı ve çatlaklar oluştu.
13 ilde FETÖ operasyonu13 ilde FETÖ operasyonuFETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
Işıklar iklim değişikliği için kapatılacakIşıklar iklim değişikliği için kapatılacakDoğal Hayatı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 6 Nisan'da ışıklar bir saatliğine kapatılacak.
Ahmet Doğan İlbey yazdı: İşte Avrupa'nın 'tanrısı'Ahmet Doğan İlbey yazdı: İşte Avrupa'nın 'tanrısı'Ahmet Doğan İlbey yazdı: İşte Avrupa'nın 'tanrısı'
Başkentte 8 yıldır aranan 'hayalet' yakalandıBaşkentte 8 yıldır aranan 'hayalet' yakalandıAnkara'da suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kasten öldürme olmak üzere 14 ayrı suçtan 8 yıldır aranan "hayalet" lakaplı İ.B, polisin kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.
  • 180'inci yıla 180 bin fidan20 Mart 2019 Çarşamba 09:03
  • AnkaPark'ta 25 TL giriş ücretinin 5'i giriş, 20'si oyun kredisi20 Mart 2019 Çarşamba 08:42
  • Teröre karşı ortak 'Manifesto'20 Mart 2019 Çarşamba 07:50
  • NATO'dan ikinci büyük skandal!19 Mart 2019 Salı 21:21
  • Akar'dan açıklama: Hainleri geldikleri yere gömdüler19 Mart 2019 Salı 17:17
  • Kazak lider Nursultan Nazarbayev istifa etti!19 Mart 2019 Salı 16:16
  • Firari HDP'li Türkiye'ye kin kustu!19 Mart 2019 Salı 15:26
  • İşte Yeni Zelanda canisinin Türkiye rotası!19 Mart 2019 Salı 14:59
  • PKK/YPG son kaleyi de işgal etti!19 Mart 2019 Salı 13:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını sorarız19 Mart 2019 Salı 13:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri