20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi

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HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a bir etkinlikte yaptığı konuşmada selam gönderen eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası
HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla  birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame,  5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

 

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği  saldırılara ilişkin bilgiye yer verildi.

İddianamede, HDP tarafından 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve  Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yönelik merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon  Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendiği anımsatıldı.

 

O dönem HDP Diyarbakır Milletvekili olan Yiğitalp'in sahnede, toplanan  kitleye hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümüne yer verilen iddianamede, terör  örgütü PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdiği konuşmasının içeriğinde suç  unsurlarının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Sibel Yiğitalp'in üzerine atılı suçları işlediği yönünde  hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphenin varlığına kanaat  getirilmiştir. Şüphelinin etkinlikte propaganda içerikli konuşmanın yargılama  için yeni delil mahiyetinde olduğu değerlendirildiğinden, her iki dosyanın  birlikte yürütülmesinde hukuki yarar sağlayacaktır."

İSTENEN CEZA

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör  örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız  katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya  tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar  hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak  yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "terör  örgütü propagandası yapmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7  yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemiHDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemiTerör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a bir etkinlikte yaptığı konuşmada selam gönderen eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası
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