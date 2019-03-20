Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yapanı kapıya koyarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılışında vatandaşlara seslendi ve belediye başkanlarını uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son bir haftada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eseri hizmete açtık. Dik duracağız pes etmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Hiçbir zaman kula kul olmadık, olmayacağız.

50 MİLYON LİRA KAZANÇ

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Yıllık 50 milyon lira kazanç elde edilecek. Her biri ayrı tasarlanmış 1217 oyuncak bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Ankapark'ın dolup taşacağına inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum

Vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur. Bütün mesele o sevgiyi kazanabilmek.

"HALKIMIN GÖNLÜNÜ KIRAN BENİM DE GÖNLÜMÜ KIRMIŞ OLUR"

Kul unutkandır, hata yapmaya müsaittir, mükemmellik, kusursuzluk Allah'a aittir. Bizim de elbette eksiğimiz oldu. Belediye başkanlarına söyledim bakanlarıma da söyledim. Şunu iyi bilin, halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Biz gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya geldik. Böyle çalışacağız. CHP'nin Hatay Belediye başkanı oy yoksa yol da yok diyor. Böyle kibir kuleleri var. Benim bir belediye başkanım böyle dese kapıya koyarım.

"TALİMATI VERDİM"

Sadece bize oy verenler için değil 81 vilayetimizin her bir ferdi için çalıştık. Sandık verilen görevin hakkını ter dökerek yerine getirmeye çalıştık. Gece gündüz demeden mücadele ettik. Siyaset özünde rekabettir. Biz hizmet yarışıdır. Ama yalan değildir. Yalandan daha büyük felaket olmaz. Hatay'da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum ama Kılıçdaroğlu baraj yok diyor. Eline diline vursun senin kılavuzun karga. Ve bütün her şeyiyle, televizyonlara da talimatı verdim. Dedim bizim oradaki Hassa’daki Reyhanlı’daki bütün barajlarımızı yayınlayın, görsün. Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik.

Kılıçdaroğlu tazminat ödemekten bıkmadı. Artık milletvekillerine yardım sandığı kurdurdu.

Bizim siysetimiz kavga değil birlik ve aşk siyasetidir. Bu bir aşk hikayesidir. Bizim siyasetimiz baskı değil, özgürlük, demokrasi siyasetidir. Biz insanımızı birleştirmenin kucaklaştırmanın çabasındayız. 31 Mart sonrasında da gönül belediyeciliği sözünü veriyoruz. Ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup en güçlü 10 devletten biri olma gayretindeyiz.

Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük kaynağı kardeşliğidir, dayanışmadır. Türk milletinin en büyük özelliği her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır. Dünyada bu kadar kısa süre içinde ağır saldırılara maruz kalıp ayakta kalan başka ülke olmamıştır.

"SAKIN İHMAL ETMEYİN"

31 Mart'ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz, sakın ihmal etmeyin, gitmemezlik yapmayın. Ankara'da tüm saldırıların üstesinden gelerek daha iyiye yol aldı. Ankaralılar kardeşliğinden taviz vermedi. Yakınlarınıza bu işin ne kadar ciddi bir beka meselesi olduğunu anlatın. Ülkemizin geleceği, evlatlarımızın huzuru için sandıklara sahip çıkmalıyız. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. 10 gün sonra sandığa gidecek özgür irademizle oylarımızı kullanacağız.

"BUNLAR KANDİL'DEN YÖNETİLİYOR"

Biz ortak hareket ettiğimiz MHP ile ittifak kurduk. Karşımızda 4'lü çete var. Bunlar Kandil'den yönetiliyor.

"ANKARA'YI SAHTE İMZALARLA SENET İMZALAYANLARA TESLİM EDEMEYİZ"

Ankara adayımız 5 dönem Kayseri belediye başkanlığı yapan Mehmet Özhaseki kardeşimiz...

Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde 'devam' desin. Bizim gizli saklı hiçbir işimiz yok, peki muhalefet ne yaptı? Gittiler atruşka ittifakı kurdular. Bu ittifakta her türlü alengirli işler var ama dürüstlük samimiyet yok.

Asıl ortağın kim olduğunu gizlemeye çalıştılar. Kafasını kuma gömen deve kuşu misali milletin gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Bize saldırarak bize hakaret ederek şu 10 günü kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Artık Pandora'nın kutusu açıldı. Millet ne olduğunu gördü. güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Ankara'da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden kaçıramazsınız.

"CHP'NİN ADAYI SAHTE SENET CAMBAZI"

Artık CHP'nin Ankara Büyükşehir adayının sahte senet cambazı olduğunu öğrendi. Ayrıca vergi kaçakçısıdır. Matruşka ittifakının Ankara adayının ne olduğunu çarfaş çarfaş ortaya dökülüyor.