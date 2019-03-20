Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir haftada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eseri hizmete açtık. Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu eserde emeği olan başta Melih Gökçek kardeşime ve diğer çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyorum.

Vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur. Bütün mesele o sevgiyi kazanabilmek.

BÖYLE YAPANI KAPIYA KOYARIM

Halkımın gönlünün kıran benim de gönlümü kırmış olur. CHP'nin belediye başkanına bakın neler diyor. Benim belediye başkanım böyle desin kapıya koyarım.

KILIÇDAROĞLU'NUN KILAVUZU KARGA

Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir, yalandan daha büyük felaket olamaz. Hatay'da 6 baraj açtık diyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki "Danışmanı yok mu? Nerede 6 baraj?" Ya ben sana söylüyorum senin danışmanın yok mu? Senin kılavuzun kim? Senin kılavuzun karga.

Yakınlarınıza bu işin ne kadar ciddi bir beka meselesi olduğunu anlatın. Çocuklarımız, huzurumuz, ülkenin istikrarı için sandıklara sahip çıkmalıyız.